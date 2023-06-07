https://sputnikarabic.ae/20230607/الخارجية-الإيرانية-تدعو-لبنان-للإسراع-في-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1077864601.html
الخارجية الإيرانية تدعو لبنان للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
الخارجية الإيرانية تدعو لبنان للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
دعا وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، القوى السياسية اللبنانية إلى سرعة انتخاب رئيس للجمهورية. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T20:57+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عبد اللهيان تأكيده على ضرورة التفاهم بين الأحزاب والمكونات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، داعيا إياهم إلى الإسراع بهذه المهمة.يذكر أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، كان قد التقى بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني.وقالت قناة "الميادين" إن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب بحث الاتفاق الإيراني السعودي وآثاره على دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.جاء اللقاء بعدما وصل عبد اللهيان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، والتي بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة.وأشاد الوزير الإيراني خلال زيارته بالروابط الثنائية بين طهران وبيروت، قائلا إن لديه "اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان"، مؤكدا أن زيارته الجديدة إلى بيروت جاءت لتعلن "عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة في لبنان"، كما أشار إلى أن إيران "لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة"، وأنها "لا تعتبر الحروب حلا".
https://sputnikarabic.ae/20230510/السفير-السعودي-لدى-لبنان-الاتفاق-مع-إيران-يواجه-عراقيل-توقعناها-1076848210.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران
الخارجية الإيرانية تدعو لبنان للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
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دعا وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، القوى السياسية اللبنانية إلى سرعة انتخاب رئيس للجمهورية.
ونقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية عن عبد اللهيان تأكيده على ضرورة التفاهم بين الأحزاب والمكونات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، داعيا إياهم إلى الإسراع بهذه المهمة.
يذكر أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، كان قد التقى بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني.
وقالت قناة
"الميادين" إن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب بحث الاتفاق الإيراني السعودي وآثاره على دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.
جاء اللقاء بعدما وصل عبد اللهيان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، والتي بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة.
وأشاد الوزير الإيراني خلال زيارته بالروابط الثنائية بين طهران وبيروت، قائلا إن لديه "اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان"، مؤكدا أن زيارته الجديدة إلى بيروت جاءت لتعلن "عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة في لبنان"، كما أشار إلى أن إيران "لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة"، وأنها "لا تعتبر الحروب حلا".