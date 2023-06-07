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باتروشيف: يجب تحميل الولايات المتحدة وبريطانيا المسؤولية عن تفجير سد كاخوفسكايا
باتروشيف: يجب تحميل الولايات المتحدة وبريطانيا المسؤولية عن تفجير سد كاخوفسكايا
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا، وشركائهما في الناتو، وافقوا على تفجير سد محطة كاخوفسكايا... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T14:49+0000
2023-06-07T14:49+0000
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وأضاف خلال اجتماع مع سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، في مينسك: "الولايات المتحدة تزعم أنها لا يمكنها تحديد المسؤول عن تفجير المحطة. وفي الوقت نفسه، من المعروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا وشركائهما في "الناتو"، ينسقون أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب باتروشيف، فإن "اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد اليوم السابق، أظهر أن الدول الأوروبية تدعم جرائم الحرب التي يرتكبها الأوكرانيون بناء على تعليمات القيمين الأمريكيين".وقال إن "القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بقصف مدينة نوفايا كاخوفكا، منذ أكثر من عام، وقبل أيام وبتوجيه من كييف، تم تنفيذ تصريف واسع النطاق للمياه في محيط محطة دنيبرو، الواقعة في أعلى النهر، ثم تم توجيه ضربة أخرى إلى محطة كاخوفسكايا بهدف زيادة العواقب الأكثر ضررا من الفيضانات".
https://sputnikarabic.ae/20230607/بوتين-لأردوغان-تفجير-محطة-كاخوفسكايا-عمل-بربري-1077854185.html
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باتروشيف: يجب تحميل الولايات المتحدة وبريطانيا المسؤولية عن تفجير سد كاخوفسكايا

14:49 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورنيقولاي باتروشيف
نيقولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا، وشركائهما في الناتو، وافقوا على تفجير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية؛ ويجب تحميلهم المسؤولية عن ذلك.
وأضاف خلال اجتماع مع سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، في مينسك: "الولايات المتحدة تزعم أنها لا يمكنها تحديد المسؤول عن تفجير المحطة. وفي الوقت نفسه، من المعروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا وشركائهما في "الناتو"، ينسقون أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع: "بناءً على ذلك، أعطوا موافقتهم على التفجير، ويجب تحميلهم المسؤولية عن هذا الفعل الهمجي".

وبحسب باتروشيف، فإن "اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد اليوم السابق، أظهر أن الدول الأوروبية تدعم جرائم الحرب التي يرتكبها الأوكرانيون بناء على تعليمات القيمين الأمريكيين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
بوتين لأردوغان: تفجير محطة كاخوفسكايا "عمل بربري"
14:01 GMT

وأضاف باتروشيف أن "تفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، هو هجوم إرهابي مخطط له من قبل نظام كييف، يهدف إلى القضاء على المدنيين وتدمير البنية التحتية".

وقال إن "القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بقصف مدينة نوفايا كاخوفكا، منذ أكثر من عام، وقبل أيام وبتوجيه من كييف، تم تنفيذ تصريف واسع النطاق للمياه في محيط محطة دنيبرو، الواقعة في أعلى النهر، ثم تم توجيه ضربة أخرى إلى محطة كاخوفسكايا بهدف زيادة العواقب الأكثر ضررا من الفيضانات".
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