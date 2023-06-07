https://sputnikarabic.ae/20230607/تبون-يستعرض-أولويات-بلاده-في-مجلس-الأمن-بعد-انتخاب-الجزائر-عضوا-غير-دائم-في-المنظمة-1077855029.html
تبون يستعرض أولويات بلاده في مجلس الأمن بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم
تبون يستعرض أولويات بلاده في مجلس الأمن بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم
بعث الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجاءت الرسالة بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T14:15+0000
2023-06-07T14:15+0000
2023-06-07T14:27+0000
منظمة الأمم المتحدة
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الجزائر
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أفاد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنه بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، أرسل الرئيس عبد المجيد تبون، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يستعرض فيها الخطوط العريضة للأولويات الرئيسية للجزائر في مجلس الأمن للفترة 2024-2025.وأضاف رئيس الجمهورية: "ستتاح للجزائر فرصة جديدة بعد توليها رئاسة جامعة الدول العربية بنجاح، لإعادة تأكيد المبادئ والمثل المؤسسة لسياستها الخارجية وتشاطر رؤيتها بشأن المسائل المدرجة في جدول الأعمال الدولي بمجلس الأمن، معتمدةً في ذلك على إرثها التاريخي الثقيل".وأكدت رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر، أن انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن يعكس الاحترام والتقدير اللذين يتمتع بهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من المجتمع الدولي وعرفانه لمساهماته في إحلال السلم والأمن الدوليين.و ستبدأ الجزائر ولايتها في 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر /كانون الأول 2025.يذكر أنها المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن.
https://sputnikarabic.ae/20230528/خبراء-الدعم-الجزائري-لتونس-يهدف-لحفظ-الاستقرار-في-المنطقة-1077524985.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, الجزائر
منظمة الأمم المتحدة, العالم, الجزائر
تبون يستعرض أولويات بلاده في مجلس الأمن بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم
14:15 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 14:27 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
بعث الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجاءت الرسالة بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
أفاد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنه بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، أرسل الرئيس عبد المجيد تبون، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يستعرض فيها الخطوط العريضة للأولويات الرئيسية للجزائر في مجلس الأمن للفترة 2024-2025.
وقال الرئيس تبون في الرسالة إن "هذه الانتخابات للجهاز الرئيسي للأمم المتحدة تلقي مسؤولية خاصة على عاتق البلاد، متمثلة في المشاركة في مسار صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين".
وأضاف رئيس الجمهورية: "ستتاح للجزائر فرصة جديدة بعد توليها رئاسة جامعة الدول العربية بنجاح، لإعادة تأكيد المبادئ والمثل المؤسسة لسياستها الخارجية وتشاطر رؤيتها بشأن المسائل المدرجة في جدول الأعمال الدولي بمجلس الأمن، معتمدةً في ذلك على إرثها التاريخي الثقيل".
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر، أن انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن يعكس الاحترام والتقدير اللذين يتمتع بهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من المجتمع الدولي وعرفانه لمساهماته في إحلال السلم والأمن الدوليين.
و ستبدأ الجزائر ولايتها في 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر /كانون الأول 2025.
يذكر أنها المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن.