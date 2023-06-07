https://sputnikarabic.ae/20230607/سرعة-تدفق-نهر-دنيبر-تزيد-10-أضعاف-بعد-تدمير-سد-محطة-كاخوفسكايا-للطاقة-الكهرومائية-1077864921.html
سرعة تدفق نهر دنيبر تزيد 10 أضعاف بعد تدمير سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
سرعة تدفق نهر دنيبر تزيد 10 أضعاف بعد تدمير سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
تزايدت سرعة تدفق نهر الدنيبر بعشرة أضعاف بعد تدمير سد كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، حسبما أعلن رئيس حكومة المنطقة، أندريه أليكسينكو. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T21:30+0000
2023-06-07T21:30+0000
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وقال أليكسينكو في في قناته على تطبيق تليغرام: "لقد تعقدت المهمة أيضًا بسبب ازدياد سرعة تدفق نهر دنيبر بعشرة أضعاف. تم اتخاذ قرار في الاجتماع المسائي بتعيين مشرف لكل منطقة مغمورة من بين نواب رئيس الحكومة. سيقومون بتنسيق جميع المهام في الموقع. العمل مستمر على مدار الساعة. يجب أن تصل المساعدة لكل شخص".وأضاف أليكسينكو: "ما زالت عملية إزالة آثار الكارثة مستمرة. في هذه اللحظة، تم تعزيز فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية بـ 428 شخصًا و188 وحدة من المعدات. تم تعبئة جميع الشاحنات ذات القدرة العالية على المرور والحافلات المتاحة في المنطقة".وكانت القوات الأوكرانية شنت سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه، فضلًا عن التسبب بتصريف عشوائي للمياه.
https://sputnikarabic.ae/20230607/زاخاروفا-تقدم-دليلا-على-تورط-كييف-بتفجير-سد-كاخوفسكايا-وترمي-الكرة-في-ملعب-واشنطن-1077856319.html
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سرعة تدفق نهر دنيبر تزيد 10 أضعاف بعد تدمير سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
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تزايدت سرعة تدفق نهر الدنيبر بعشرة أضعاف بعد تدمير سد كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، حسبما أعلن رئيس حكومة المنطقة، أندريه أليكسينكو.
وقال أليكسينكو في في قناته على تطبيق تليغرام: "لقد تعقدت المهمة أيضًا بسبب ازدياد سرعة تدفق نهر دنيبر بعشرة أضعاف. تم اتخاذ قرار في الاجتماع المسائي بتعيين مشرف لكل منطقة مغمورة من بين نواب رئيس الحكومة. سيقومون بتنسيق جميع المهام في الموقع. العمل مستمر على مدار الساعة. يجب أن تصل المساعدة لكل شخص".
وأضاف أليكسينكو: "ما زالت عملية إزالة آثار الكارثة مستمرة. في هذه اللحظة، تم تعزيز فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية بـ 428 شخصًا و188 وحدة من المعدات. تم تعبئة جميع الشاحنات ذات القدرة العالية على المرور والحافلات المتاحة في المنطقة".
وكانت القوات الأوكرانية
شنت سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه، فضلًا عن التسبب بتصريف عشوائي للمياه.