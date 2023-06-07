عربي
الرئيس الروسي يناقش مع ولي العهد السعودي التعاون في "أوبك+"- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230607/قوة-مشتركة-سورية---روسية-تقضي-على-20-مسلحا-في-ريف-حمص-وتدمر-مقارهم-1077862726.html
قوة مشتركة "سورية - روسية" تقضي على 20 مسلحا في ريف حمص وتدمر مقارهم
قوة مشتركة "سورية - روسية" تقضي على 20 مسلحا في ريف حمص وتدمر مقارهم
قال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، إن القوات المسلحة السورية ووحدة عسكرية روسية نفذوا عملية استطلاعية في بادية... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T19:30+0000
2023-06-07T19:30+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/19/1049066189_90:0:1128:584_1920x0_80_0_0_74f1ec4cd5a1bdb6768147d49bcea156.jpg
وقال غورينوف في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في إطار عملية خاصة للبحث عن الجماعات الإرهابية الناشطة في المحافظات الجنوبية لسوريا وصدها وتحييدها، نفذت مفارز الجيش السوري المشتركة بالتعاون مع المجموعة الروسية عمليات استطلاع وتفتيش في الشمال والشمال الشرقي من بادية محافظة حمص".ونفذت جماعة "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في 14 أيار/ مايو، ثلاثة هجمات في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال يوم واحد.وأفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، بأنه قد "سُجل خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف ثلاثة مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب".
https://sputnikarabic.ae/20230531/مركز-المصالحة-الروسي-يكشف-خرق-الطيارين-الأمريكيين-في-سوريا-لبروتوكولات-عدم-الصدام-1077622529.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/19/1049066189_219:0:998:584_1920x0_80_0_0_ec827bb3be2fc571abb19235906b0785.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

قوة مشتركة "سورية - روسية" تقضي على 20 مسلحا في ريف حمص وتدمر مقارهم

19:30 GMT 07.06.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا "تو-22" في مطار قاعدة حميميم
طائرتا تو-22 في مطار قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، إن القوات المسلحة السورية ووحدة عسكرية روسية نفذوا عملية استطلاعية في بادية محافظة حمص في إطار عملية خاصة ضد الجماعات الإرهابية.
وقال غورينوف في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في إطار عملية خاصة للبحث عن الجماعات الإرهابية الناشطة في المحافظات الجنوبية لسوريا وصدها وتحييدها، نفذت مفارز الجيش السوري المشتركة بالتعاون مع المجموعة الروسية عمليات استطلاع وتفتيش في الشمال والشمال الشرقي من بادية محافظة حمص".

تم القضاء خلال العملية على 20 مسلحا وتدمير تسعة مخابئ أسلحة وذخيرة، وتدمير 30 ملجأ للجماعات المسلحة غير الشرعية.

القاذفة سو-30 اي.ام التابعة لقوات الدفاع الجوي-الفضائي الروسية في القاعدة السورية حميميم بمحافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
مركز المصالحة الروسي يكشف خرق الطيارين الأمريكيين في سوريا لبروتوكولات "عدم الصدام"
31 مايو, 19:22 GMT
ونفذت جماعة "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في 14 أيار/ مايو، ثلاثة هجمات في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال يوم واحد.
وأفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، بأنه قد "سُجل خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف ثلاثة مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала