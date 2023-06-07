https://sputnikarabic.ae/20230607/قوة-مشتركة-سورية---روسية-تقضي-على-20-مسلحا-في-ريف-حمص-وتدمر-مقارهم-1077862726.html
قوة مشتركة "سورية - روسية" تقضي على 20 مسلحا في ريف حمص وتدمر مقارهم
قوة مشتركة "سورية - روسية" تقضي على 20 مسلحا في ريف حمص وتدمر مقارهم
قال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، إن القوات المسلحة السورية ووحدة عسكرية روسية نفذوا عملية استطلاعية في بادية... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T19:30+0000
2023-06-07T19:30+0000
2023-06-07T19:30+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وقال غورينوف في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في إطار عملية خاصة للبحث عن الجماعات الإرهابية الناشطة في المحافظات الجنوبية لسوريا وصدها وتحييدها، نفذت مفارز الجيش السوري المشتركة بالتعاون مع المجموعة الروسية عمليات استطلاع وتفتيش في الشمال والشمال الشرقي من بادية محافظة حمص".ونفذت جماعة "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في 14 أيار/ مايو، ثلاثة هجمات في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال يوم واحد.وأفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، بأنه قد "سُجل خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف ثلاثة مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب".
https://sputnikarabic.ae/20230531/مركز-المصالحة-الروسي-يكشف-خرق-الطيارين-الأمريكيين-في-سوريا-لبروتوكولات-عدم-الصدام-1077622529.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
قوة مشتركة "سورية - روسية" تقضي على 20 مسلحا في ريف حمص وتدمر مقارهم
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قال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، إن القوات المسلحة السورية ووحدة عسكرية روسية نفذوا عملية استطلاعية في بادية محافظة حمص في إطار عملية خاصة ضد الجماعات الإرهابية.
وقال غورينوف في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في إطار عملية خاصة للبحث عن الجماعات الإرهابية الناشطة في المحافظات الجنوبية لسوريا وصدها وتحييدها، نفذت مفارز الجيش السوري المشتركة بالتعاون مع المجموعة الروسية عمليات استطلاع وتفتيش في الشمال والشمال الشرقي من بادية محافظة حمص".
تم القضاء خلال العملية على 20 مسلحا وتدمير تسعة مخابئ أسلحة وذخيرة، وتدمير 30 ملجأ للجماعات المسلحة غير الشرعية.
ونفذت جماعة "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في 14 أيار/ مايو، ثلاثة هجمات في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال يوم واحد.
وأفاد العميد أوليغ غورينوف
، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية، بأنه قد "سُجل خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف ثلاثة مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب".