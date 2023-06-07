https://sputnikarabic.ae/20230607/مروحيات-روسية--تدمر-مدرعات-أوكرانية-بصواريخ-موجهة-فيديو-1077852092.html
مروحيات روسية تدمر مدرعات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو
مروحيات روسية تدمر مدرعات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدمير مركبتين مدرعتين أوكرانيتين بصواريخ طائرات موجهة في اتجاه جنوب دونيتسك. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T13:27+0000
2023-06-07T13:27+0000
2023-06-07T13:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة غارات جوية باستخدام صواريخ موجهة من مروحيات، وقد تم تدمير مركبتين مدرعتين أوكرانيتين مع أطقمها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إحباط هجوم أوكراني على محور دونيتسك لاختراق دفاعات القوات الروسية بعد أن حاولت تعويض فشلها في شن هجوم سابق على محور جنوب دونيتسك.وذكرت الوزارة في بيان لها: "كبّد الجيش الروسي القوات الأوكرانية المسلحة خسائر فادحة، إثر محاولتها اختراق دفاعات القوات الروسية على محور دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيوموفسك بعد أن فشلت في تحقيق أهداف هجوم سابق شنته في اتجاه جنوب دونيتسك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مروحيات روسية تدمر مدرعات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدمير مركبتين مدرعتين أوكرانيتين بصواريخ طائرات موجهة في اتجاه جنوب دونيتسك.
يُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة غارات جوية باستخدام صواريخ موجهة من مروحيات، وقد تم تدمير مركبتين مدرعتين أوكرانيتين مع أطقمها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إحباط هجوم أوكراني على محور دونيتسك لاختراق دفاعات القوات الروسية بعد أن حاولت تعويض فشلها في شن هجوم سابق على محور جنوب دونيتسك.
وذكرت الوزارة في بيان لها: "كبّد الجيش الروسي القوات الأوكرانية المسلحة خسائر فادحة، إثر محاولتها اختراق دفاعات القوات الروسية على محور دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيوموفسك بعد أن فشلت في تحقيق أهداف هجوم سابق شنته في اتجاه جنوب دونيتسك".