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https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-النجم-الجزائري-رياض-محرز-على-قائمة-اهتمام-الأهلي-السعودي---1077890282.html
إعلام: النجم الجزائري رياض محرز على قائمة اهتمام الأهلي السعودي
إعلام: النجم الجزائري رياض محرز على قائمة اهتمام الأهلي السعودي
أفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، بقيام رجل الأعمال السعودي ومالك نادي الأهلي، وليد معاذ، بالسفر إلى العاصمة لندن، بهدف بحث إمكانية التعاقد مع النجم... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T10:13+0000
2023-06-08T10:13+0000
مجتمع
رياضة
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وبحسب موقع "سي بي إس نيوز"، يقوم النادي بهذه الخطوة في إطار سياسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التي تهدف إلى التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالميين، وتوزيعهم على أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.وأشار المصدر إلى أن مالك نادي الأهلي السعودي، وليد معاذ، سافر إلى للندن لتأمين الصفقة مع النجم الجزائري، خاصة بعد أن حسم نادي الاتحاد العودي أخيرا صفقتي كريم بن زيمة ونغولو كانتي، وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.من جهة ثانية، أفاد المصدر بأن "مانشستر سيتي" لن يتخلى عن نجمه الجزائري محرز بشكل مجاني، وأنه "يطمح للحصول على عائدات من الصفقة في حال إتمامها".
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رياضة
رياضة

إعلام: النجم الجزائري رياض محرز على قائمة اهتمام الأهلي السعودي

10:13 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFالجزائري رياض محرز
الجزائري رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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أفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، بقيام رجل الأعمال السعودي ومالك نادي الأهلي، وليد معاذ، بالسفر إلى العاصمة لندن، بهدف بحث إمكانية التعاقد مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز.
وبحسب موقع "سي بي إس نيوز"، يقوم النادي بهذه الخطوة في إطار سياسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التي تهدف إلى التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالميين، وتوزيعهم على أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن مالك نادي الأهلي السعودي، وليد معاذ، سافر إلى للندن لتأمين الصفقة مع النجم الجزائري، خاصة بعد أن حسم نادي الاتحاد العودي أخيرا صفقتي كريم بن زيمة ونغولو كانتي، وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.
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وبدوره، أكد الصحفي المختص في مجال أخبار الرياضة وتحركات اللاعبين الدوليين، فابريزيو رومانو، عبر صفحته في "تويتر"، اليوم الخميس، أن الاتحاد السعودي مهتم بالتعاقد مع رياض محرز.

من جهة ثانية، أفاد المصدر بأن "مانشستر سيتي" لن يتخلى عن نجمه الجزائري محرز بشكل مجاني، وأنه "يطمح للحصول على عائدات من الصفقة في حال إتمامها".
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