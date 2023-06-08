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https://sputnikarabic.ae/20230608/ميسي-يكشف-سبب-عدم-عودته-لبرشلونة-وانتقاله-إلى-إنتر-ميامي-الأمريكي-فيديو-1077875902.html
ميسي يكشف سبب عدم عودته لبرشلونة وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي... فيديو
ميسي يكشف سبب عدم عودته لبرشلونة وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي... فيديو
أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الأسباب التي دفعته للابتعاد عن العودة لناديه الأم برشلونة، وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، الموسم المقبل. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T09:03+0000
2023-06-08T09:03+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
الولايات المتحدة الأمريكية
نادي برشلونة
أخبار نادي الهلال السعودي
منوعات
رياضة
الأخبار
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وقال ميسي، في لقاء مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أردت حقا العودة إلى برشلونة، لقد كنت متحمسا جدا للعودة، لكن من ناحية أخرى، بعد تجربة ما عشته عندما غادرت، لم أرغب في أن أكون في نفس الوضع مرة أخرى ولم أكن أريد أن أترك مستقبلي في يد الآخرين".وأضاف: "تلقيت عروضا من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أقيمها لأن فكرتي في أوروبا كانت الذهاب إلى برشلونة فقط، أعلم أن رابطة الدوري الإسباني قد قبلت كل شيء ولكن لا يزال يتعين فعل الأشياء، لذلك قررت في النهاية الذهاب إلى إنتر ميامي".وأكد أن "الجانب المادي لم يكن محورا أساسيا في قراره"، قائلا: "لو كنت أريد الأموال لذهبت إلى السعودية، ولكن أردت أن أتخذ قراري بنفسي، ووضعت عائلتي أولا".وختم ميسي بالقول "تلقيت عروضا أخرى من أوروبا لكنني لن ألعب لأي نادٍ آخر في أوروبا سوى برشلونة، وأردت تجربة شيء جديد في ميامي"، متمنيا أن يساعد النادي يوما ما بشكل من الأشكال، لأنه النادي الذي يعشقه.وأعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، أمس الأربعاء، رسميا، ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.ونشر النادي في صفحته على موقع "تويتر"، فيديو خاصا يقدم فيه النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما، استعرض فيه التقارير التي تحدثت عن البرغوث الأرجنتيني.وكان راديو كاتالونيا الإسباني قد أعلن، في وقت سابق، أن "ميسي رفض عرض الهلال السعودي"، مشيرًا إلى أنه "أصبح أقرب الآن للانتقال إلى الدوري الأمريكي".
https://sputnikarabic.ae/20230607/إنتر-ميامي-الأمريكي-يعلن-رسميا-ضم-ليونيل-ميسي-1077864335.html
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ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي برشلونة, أخبار نادي الهلال السعودي, منوعات, رياضة, الأخبار
ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي برشلونة, أخبار نادي الهلال السعودي, منوعات, رياضة, الأخبار

ميسي يكشف سبب عدم عودته لبرشلونة وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي... فيديو

09:03 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي
الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الأسباب التي دفعته للابتعاد عن العودة لناديه الأم برشلونة، وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، الموسم المقبل.
وقال ميسي، في لقاء مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أردت حقا العودة إلى برشلونة، لقد كنت متحمسا جدا للعودة، لكن من ناحية أخرى، بعد تجربة ما عشته عندما غادرت، لم أرغب في أن أكون في نفس الوضع مرة أخرى ولم أكن أريد أن أترك مستقبلي في يد الآخرين".
وأضاف: "تلقيت عروضا من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أقيمها لأن فكرتي في أوروبا كانت الذهاب إلى برشلونة فقط، أعلم أن رابطة الدوري الإسباني قد قبلت كل شيء ولكن لا يزال يتعين فعل الأشياء، لذلك قررت في النهاية الذهاب إلى إنتر ميامي".
وأكد أن "الجانب المادي لم يكن محورا أساسيا في قراره"، قائلا: "لو كنت أريد الأموال لذهبت إلى السعودية، ولكن أردت أن أتخذ قراري بنفسي، ووضعت عائلتي أولا".
وختم ميسي بالقول "تلقيت عروضا أخرى من أوروبا لكنني لن ألعب لأي نادٍ آخر في أوروبا سوى برشلونة، وأردت تجربة شيء جديد في ميامي"، متمنيا أن يساعد النادي يوما ما بشكل من الأشكال، لأنه النادي الذي يعشقه.
الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
مجتمع
إنتر ميامي الأمريكي يعلن رسميا ضم ليونيل ميسي
أمس, 20:47 GMT
وأعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، أمس الأربعاء، رسميا، ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشر النادي في صفحته على موقع "تويتر"، فيديو خاصا يقدم فيه النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما، استعرض فيه التقارير التي تحدثت عن البرغوث الأرجنتيني.
وكان راديو كاتالونيا الإسباني قد أعلن، في وقت سابق، أن "ميسي رفض عرض الهلال السعودي"، مشيرًا إلى أنه "أصبح أقرب الآن للانتقال إلى الدوري الأمريكي".
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