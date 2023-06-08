https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-عودة-الرحلات-الجوية-بين-سوريا-وكل-من-السعودية-واليونان-1077908252.html

إعلام: عودة الرحلات الجوية بين سوريا وكل من السعودية واليونان

إعلام: عودة الرحلات الجوية بين سوريا وكل من السعودية واليونان

صرح المدير العام لمؤسسة الطيران المدني في سوريا باسم منصور، اليوم الخميس، أن السعودية وافقت على طلب مقدم من سوريا على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بانتظار... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T14:08+0000

2023-06-08T14:08+0000

2023-06-08T14:08+0000

أخبار سوريا اليوم

السعودية

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وكشف منصور لصحيفة "الوطن" المحلية، أن "منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها، مشيرًا إلى أن ذلك سيدعو الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق وسوف يشجع الكثير من شركات الطيران إلى العبور عبر الأجواء السورية".وأكد منصور "مباشرة إحدى شركات الطيران بتسيير رحلات الطيران المدني بين دمشق والعاصمة اليونانية أثينا، مبيناً أنه سيتم لاحقاً ربط هذا الخط مع مدينتي دوسلدورف في ألمانيا وستوكهولم في السويد، وبمعدل رحلة أسبوعياً بشكل أولي، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات في حال زيادة الطلب من المسافرين".وذكرت الصحيفة أن "مؤسسة الطيران العربية السورية باشرت بتجهيز مكاتبها في العاصمة السعودية الرياض".وذكر مصدر للصحيفة أن "الرحلات ستبدأ نهاية الشهر الحالي أو بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية".

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