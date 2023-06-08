https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-عودة-الرحلات-الجوية-بين-سوريا-وكل-من-السعودية-واليونان-1077908252.html
إعلام: عودة الرحلات الجوية بين سوريا وكل من السعودية واليونان
إعلام: عودة الرحلات الجوية بين سوريا وكل من السعودية واليونان
صرح المدير العام لمؤسسة الطيران المدني في سوريا باسم منصور، اليوم الخميس، أن السعودية وافقت على طلب مقدم من سوريا على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بانتظار... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T14:08+0000
2023-06-08T14:08+0000
2023-06-08T14:08+0000
أخبار سوريا اليوم
السعودية
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وكشف منصور لصحيفة "الوطن" المحلية، أن "منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها، مشيرًا إلى أن ذلك سيدعو الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق وسوف يشجع الكثير من شركات الطيران إلى العبور عبر الأجواء السورية".وأكد منصور "مباشرة إحدى شركات الطيران بتسيير رحلات الطيران المدني بين دمشق والعاصمة اليونانية أثينا، مبيناً أنه سيتم لاحقاً ربط هذا الخط مع مدينتي دوسلدورف في ألمانيا وستوكهولم في السويد، وبمعدل رحلة أسبوعياً بشكل أولي، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات في حال زيادة الطلب من المسافرين".وذكرت الصحيفة أن "مؤسسة الطيران العربية السورية باشرت بتجهيز مكاتبها في العاصمة السعودية الرياض".وذكر مصدر للصحيفة أن "الرحلات ستبدأ نهاية الشهر الحالي أو بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية".
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أخبار سوريا اليوم, السعودية
أخبار سوريا اليوم, السعودية
إعلام: عودة الرحلات الجوية بين سوريا وكل من السعودية واليونان
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صرح المدير العام لمؤسسة الطيران المدني في سوريا باسم منصور، اليوم الخميس، أن السعودية وافقت على طلب مقدم من سوريا على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بانتظار إتمام شركتي "الطيران السورية" و"أجنحة الشام" استعدادهما لبدء التشغيل.
وكشف منصور لصحيفة "الوطن
" المحلية، أن "منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها، مشيرًا إلى أن ذلك سيدعو الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق وسوف يشجع الكثير من شركات الطيران إلى العبور عبر الأجواء السورية".
وأكد منصور "مباشرة إحدى شركات الطيران بتسيير رحلات الطيران المدني بين دمشق والعاصمة اليونانية أثينا، مبيناً أنه سيتم لاحقاً ربط هذا الخط مع مدينتي دوسلدورف في ألمانيا وستوكهولم في السويد، وبمعدل رحلة أسبوعياً بشكل أولي، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات في حال زيادة الطلب من المسافرين".
ونوه منصور بأن الشركة تشغل رحلاتها الجوية المنتظمة بين أثينا ودمشق بشكل مباشر، ما سيسهم بتخفيف تكاليف وأعباء وعناء السفر عن جميع المقيمين في أوروبا، من خلال وصل رحلاتها في دمشق ودول أوروبية عديدة عبر أثينا.
وذكرت الصحيفة أن "مؤسسة الطيران العربية السورية باشرت بتجهيز مكاتبها في العاصمة السعودية الرياض".
وذكر مصدر للصحيفة أن "الرحلات
ستبدأ نهاية الشهر الحالي أو بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية".