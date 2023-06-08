https://sputnikarabic.ae/20230608/السلطات-اليابانية-تأمر-بإخلاء-نحو-205-آلاف-شخص-في-محافظة-شيزوكا-بسبب-الانهيارات-الأرضية-1077867795.html
أمر بإخلاء نحو 205 آلاف شخص في محافظة شيزوكا اليابانية بسبب الانهيارات الأرضية
أمر بإخلاء نحو 205 آلاف شخص في محافظة شيزوكا اليابانية بسبب الانهيارات الأرضية
أصدرت السلطات اليابانية أوامر بإجلاء أكثر من 205 ألف شخص في محافظة شيزوكا اليابانية بسبب خطر الانهيارات الأرضية، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T04:43+0000
2023-06-08T04:43+0000
2023-06-08T04:48+0000
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طوكيو- سبوتنيك. وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن السلطات قد أمرت أكثر من 203 ألف شخص يعيشون في مدينة هاماماتسو بمغادرة منازلهم، إلى جانب أكثر من 2300 شخص يقيمون في مدينة كوساي، ويشمل هؤلاء بشكل رئيسي كبار السن والأشخاص ذوي القدرات المحدودة.تتخوف السلطات من أن تتسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة في تآكل التربة وزيادة احتمالية وقوع الانهيارات الأرضية.وقد رفعت السلطات حالة التأهب في هذه المناطق إلى المستوى الثالث من أصل خمسة مستويات.
https://sputnikarabic.ae/20200706/فيضانات-وانهيارات-طينية-تودي-بحياة-44-شخصا-على-الأقل-في-اليابان-فيديو--1045926818.html
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أخبار اليابان, الحكومة اليابانية, أخبار العالم الآن, الأخبار, كوارث طبيعية
أخبار اليابان, الحكومة اليابانية, أخبار العالم الآن, الأخبار, كوارث طبيعية
أمر بإخلاء نحو 205 آلاف شخص في محافظة شيزوكا اليابانية بسبب الانهيارات الأرضية
04:43 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 04:48 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
أصدرت السلطات اليابانية أوامر بإجلاء أكثر من 205 ألف شخص في محافظة شيزوكا اليابانية بسبب خطر الانهيارات الأرضية، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.
طوكيو- سبوتنيك
. وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن السلطات قد أمرت أكثر من 203 ألف شخص يعيشون في مدينة هاماماتسو بمغادرة منازلهم، إلى جانب أكثر من 2300 شخص يقيمون في مدينة كوساي، ويشمل هؤلاء بشكل رئيسي كبار السن والأشخاص ذوي القدرات المحدودة.
تتخوف السلطات من أن تتسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة
في تآكل التربة وزيادة احتمالية وقوع الانهيارات الأرضية.
وقد رفعت السلطات حالة التأهب في هذه المناطق إلى المستوى الثالث من أصل خمسة مستويات.