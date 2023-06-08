https://sputnikarabic.ae/20230608/السودان-يعلن-ممثل-الأمم-المتحدة-الخاص-شخصا-غير-مرغوب-فيه-1077919630.html
السودان يعلن ممثل الأمم المتحدة الخاص شخصا غير مرغوب فيه
السودان يعلن ممثل الأمم المتحدة الخاص شخصا غير مرغوب فيه
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن ممثله فولكر بيرتس غير مرغوب فيه. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T22:50+0000
2023-06-08T22:50+0000
2023-06-08T22:50+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وأصدرت الخارجية السودانية بيانًا عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أعلنت فيه أن "حكومة جمهورية السودان أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق قبول السيد فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه ابتداءً من اليوم".وفي شهر مايو/آيار الماضي، تلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، طالب فيها بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان.واعتبر البرهان أنه:وفي يناير/كانون الثاني 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الألماني فولكر بيرتيس مثلا خاصا له في السودان ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس).وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأسبوع الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230526/البرهان-نطالب-الأمم-المتحدة-باستبدال-مبعوثها-للسودان-فولكر-بيرتس--عاجل-1077464153.html
https://sputnikarabic.ae/20230520/مبعوث-الأمم-المتحدة-فولكر-بيرتس-يغادر-السودان-بعد-تلقيه-تهديدات-بطرد-البعثة-الأممية-1077253770.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السودان يعلن ممثل الأمم المتحدة الخاص شخصا غير مرغوب فيه
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن ممثله فولكر بيرتس غير مرغوب فيه.
الخرطوم - سبوتنيك
. وأصدرت الخارجية السودانية بيانًا عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أعلنت فيه أن "حكومة جمهورية السودان أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بتعليق قبول السيد فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه ابتداءً من اليوم".
وفي شهر مايو/آيار الماضي، تلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، طالب فيها بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان.
"ما كان لحميدتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس"، وفق قوله.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الألماني فولكر بيرتيس مثلا خاصا له في السودان ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس).
وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأسبوع الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع
في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.