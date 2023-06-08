عربي
السعودية: نرغب في مساعدة أمريكا لتعزيز برنامجنا النووي والتطبيع مع إسرائيل مفيد للجميع
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230608/تحرير-حوت-أحدب-ضخم-من-شباك-تصطادته-بالخطأ-فيديو-1077910602.html
تحرير حوت أحدب ضخم من شباك تصطادته بالخطأ... فيديو
تحرير حوت أحدب ضخم من شباك تصطادته بالخطأ... فيديو
استطاع منقذون تحرير حوت أحدب ضخم بعد اصطياده عن طريق الخطأ قبالة سواحل غولد كوست شرقي أستراليا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T14:57+0000
2023-06-08T14:57+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0c/1048095484_0:195:2301:1489_1920x0_80_0_0_2fb0b24b6bdbb3eea53b1d8456d7f9c3.jpg
ونجح عمال الإنقاذ من إدارة البحار ووزارة الزراعة والثروة السمكية في تحرير الحوت الذي بلغ طوله نحو 10 أمتار.وحرّر عمال الإنقاذ الحوت باستخدام معدات خاصة، وقطعوا من خلالها الحبال، واستطاعوا تحرير الحوت في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0c/1048095484_0:0:2197:1648_1920x0_80_0_0_67f660385e5747bcb0222c7252e05221.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

تحرير حوت أحدب ضخم من شباك تصطادته بالخطأ... فيديو

14:57 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIAحوت أحدب عملاق
حوت أحدب عملاق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIA
تابعنا عبرTelegram
استطاع منقذون تحرير حوت أحدب ضخم بعد اصطياده عن طريق الخطأ قبالة سواحل غولد كوست شرقي أستراليا.
ونجح عمال الإنقاذ من إدارة البحار ووزارة الزراعة والثروة السمكية في تحرير الحوت الذي بلغ طوله نحو 10 أمتار.

وتزامنت عملية الإنقاذ مع بداية موسم هجرة الحيتان الحدباء الذي يشهد مرور نحو 40 ألف حوت عبر تلك المنطقة، حيث علق الحوت، ليل الاثنين الماضي، في شباك كانت مخصصة لصيد أسماك القرش.

وحرّر عمال الإنقاذ الحوت باستخدام معدات خاصة، وقطعوا من خلالها الحبال، واستطاعوا تحرير الحوت في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:35 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала