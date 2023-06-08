https://sputnikarabic.ae/20230608/تحرير-حوت-أحدب-ضخم-من-شباك-تصطادته-بالخطأ-فيديو-1077910602.html
تحرير حوت أحدب ضخم من شباك تصطادته بالخطأ... فيديو
تحرير حوت أحدب ضخم من شباك تصطادته بالخطأ... فيديو
استطاع منقذون تحرير حوت أحدب ضخم بعد اصطياده عن طريق الخطأ قبالة سواحل غولد كوست شرقي أستراليا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T14:57+0000
2023-06-08T14:57+0000
2023-06-08T14:57+0000
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ونجح عمال الإنقاذ من إدارة البحار ووزارة الزراعة والثروة السمكية في تحرير الحوت الذي بلغ طوله نحو 10 أمتار.وحرّر عمال الإنقاذ الحوت باستخدام معدات خاصة، وقطعوا من خلالها الحبال، واستطاعوا تحرير الحوت في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
تحرير حوت أحدب ضخم من شباك تصطادته بالخطأ... فيديو
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استطاع منقذون تحرير حوت أحدب ضخم بعد اصطياده عن طريق الخطأ قبالة سواحل غولد كوست شرقي أستراليا.
ونجح عمال الإنقاذ من إدارة البحار ووزارة الزراعة والثروة السمكية في تحرير الحوت الذي بلغ طوله نحو 10 أمتار.
وتزامنت عملية الإنقاذ مع بداية موسم هجرة الحيتان الحدباء الذي يشهد مرور نحو 40 ألف حوت عبر تلك المنطقة، حيث علق الحوت، ليل الاثنين الماضي، في شباك كانت مخصصة لصيد أسماك القرش.
وحرّر عمال الإنقاذ الحوت باستخدام معدات خاصة، وقطعوا من خلالها الحبال، واستطاعوا تحرير الحوت في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.