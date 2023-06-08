https://sputnikarabic.ae/20230608/تصويت-هل-فشل-الهجوم-الأوكراني-المزعوم-بعد-تدمير-الجيش-الروسي-أرتالا-ضخمة-من-المدرعات؟-1077912213.html
تصويت.. هل فشل الهجوم الأوكراني المزعوم بعد تدمير الجيش الروسي أرتالا ضخمة من المدرعات؟
تصويت.. هل فشل الهجوم الأوكراني المزعوم بعد تدمير الجيش الروسي أرتالا ضخمة من المدرعات؟
أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، بأنه "على محور زابوروجيه حاول العدو اختراق خطوط الدفاع (الروسية) بقرابة 1500 فرد و150 آلية مدرعة". 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T15:56+0000
2023-06-08T15:56+0000
2023-06-08T16:02+0000
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وأكد شويغو أن الجيش الروسي نفذ "ضربة استباقية من قبل سلاحي المدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات، استهدفت اللواء الميكانيكي السابع والأربعين التابع للجيش الأوكراني، الذي زجت به كييف لاختراق الدفاعات الروسية في اتجاه زابوروجيه".وأردف شويغو: "القوات الأوكرانية التي حاولت اختراق الدفاعات في اتجاه زابوروجيه فقدت نحو 350 فردا و30 دبابة في غضون ساعتين".ويتزامن هذا التصريح مع تصريح أدلى به شويغو أكد فيه أن الجيش الروسي أحبط خلال الأيام الثلاثة الماضية عدة محاولات هجومية نفذها الجيش الأوكراني، التي أدت إلى تكبد الأخير خسائر كبيرة في السلاح والعتاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
تصويت.. هل فشل الهجوم الأوكراني المزعوم بعد تدمير الجيش الروسي أرتالا ضخمة من المدرعات؟
15:56 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 16:02 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، بأنه "على محور زابوروجيه حاول العدو اختراق خطوط الدفاع (الروسية) بقرابة 1500 فرد و150 آلية مدرعة".
وأكد شويغو أن الجيش الروسي نفذ "ضربة استباقية من قبل سلاحي المدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات، استهدفت اللواء الميكانيكي السابع والأربعين التابع للجيش الأوكراني، الذي زجت به كييف لاختراق الدفاعات الروسية في اتجاه زابوروجيه".
وأردف شويغو: "القوات الأوكرانية التي حاولت اختراق الدفاعات في اتجاه زابوروجيه فقدت نحو 350 فردا و30 دبابة في غضون ساعتين".
وأحدثت سلسلة الهجمات الأوكرانية الفاشلة جدلا واسعا في وسائل الإعلام الغربي التي أكدت أن أوكرانيا فشلت في تنفيذ هجوم مضاد، على الرغم من مزاعم نظام كييف بأن الهجوم لم يبدأ بعد. برأيكم؛ هل بدأ الهجوم الأوكراني المضاد؟
ويتزامن هذا التصريح مع تصريح أدلى به شويغو أكد فيه أن الجيش الروسي أحبط خلال الأيام الثلاثة الماضية عدة محاولات هجومية نفذها الجيش الأوكراني، التي أدت إلى تكبد الأخير خسائر كبيرة في السلاح والعتاد.