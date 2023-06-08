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تونس تعلن فقدان مروحية عسكرية
تونس تعلن فقدان مروحية عسكرية
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، فقدان الاتصال بمروحية عسكرية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي في منطقة كاب سيراط في ولاية بنزرت، مساء أمس الأربعاء. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T10:25+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن الوزارة بيانا قالت فيه، إنه تم الدفع بالوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها المتكون من أربعة أفراد.وكان الجيش التونسي قد شارك، في مايو/ أيار الماضي، في تدريبات عسكرية مشتركة، مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، للموسم الثالث على التوالي، ويُطلق عليه "الأسد الأفريقي 23".وجرت فعاليات التدريب في الفترة من الثامن إلى السادس من يونيو/ حزيران الجاري، في ميدان الرمي ببن غيلوف في معتمدية الحامة من ولاية قابس، وقبالة سواحل مدينة قابس التونسية.وأفادت وزارة الدفاع التونسية بأن التدريب شهد مشاركة وحدات عسكرية من الجيوش الثلاثة والصحة العسكرية، وعدة هياكل أخرى من المؤسسة العسكرية، موزعين بين مختلف مراحل التمرين.وشمل التدريب دروسا نظرية وتمارين ميدانية وتدريبات مشتركة وعمليات عسكرية بحرية وجوية، قصد تعزيز القدرات العملياتية والقتالية، والرفع من الجاهزية للتصدي للجريمة العابرة للحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230607/إيطاليا-تقدم-700-مليون-يورو-لدعم-قطاعات-حيوية-في-تونس-1077833221.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

تونس تعلن فقدان مروحية عسكرية

10:25 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDمروحية عسكرية تابعة للجيش التونسي
مروحية عسكرية تابعة للجيش التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، فقدان الاتصال بمروحية عسكرية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي في منطقة كاب سيراط في ولاية بنزرت، مساء أمس الأربعاء.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن الوزارة بيانا قالت فيه، إنه تم الدفع بالوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها المتكون من أربعة أفراد.
وكان الجيش التونسي قد شارك، في مايو/ أيار الماضي، في تدريبات عسكرية مشتركة، مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، للموسم الثالث على التوالي، ويُطلق عليه "الأسد الأفريقي 23".
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أمس, 09:29 GMT
وجرت فعاليات التدريب في الفترة من الثامن إلى السادس من يونيو/ حزيران الجاري، في ميدان الرمي ببن غيلوف في معتمدية الحامة من ولاية قابس، وقبالة سواحل مدينة قابس التونسية.
وأفادت وزارة الدفاع التونسية بأن التدريب شهد مشاركة وحدات عسكرية من الجيوش الثلاثة والصحة العسكرية، وعدة هياكل أخرى من المؤسسة العسكرية، موزعين بين مختلف مراحل التمرين.
وشمل التدريب دروسا نظرية وتمارين ميدانية وتدريبات مشتركة وعمليات عسكرية بحرية وجوية، قصد تعزيز القدرات العملياتية والقتالية، والرفع من الجاهزية للتصدي للجريمة العابرة للحدود.
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