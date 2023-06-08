https://sputnikarabic.ae/20230608/تونس-تعلن-فقدان-مروحية-عسكرية-1077890626.html
تونس تعلن فقدان مروحية عسكرية
تونس تعلن فقدان مروحية عسكرية
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، فقدان الاتصال بمروحية عسكرية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي في منطقة كاب سيراط في ولاية بنزرت، مساء أمس الأربعاء. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T10:25+0000
2023-06-08T10:25+0000
2023-06-08T10:25+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064652704_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c18ac44a659c0ed81df2c83a497062b2.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن الوزارة بيانا قالت فيه، إنه تم الدفع بالوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها المتكون من أربعة أفراد.وكان الجيش التونسي قد شارك، في مايو/ أيار الماضي، في تدريبات عسكرية مشتركة، مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، للموسم الثالث على التوالي، ويُطلق عليه "الأسد الأفريقي 23".وجرت فعاليات التدريب في الفترة من الثامن إلى السادس من يونيو/ حزيران الجاري، في ميدان الرمي ببن غيلوف في معتمدية الحامة من ولاية قابس، وقبالة سواحل مدينة قابس التونسية.وأفادت وزارة الدفاع التونسية بأن التدريب شهد مشاركة وحدات عسكرية من الجيوش الثلاثة والصحة العسكرية، وعدة هياكل أخرى من المؤسسة العسكرية، موزعين بين مختلف مراحل التمرين.وشمل التدريب دروسا نظرية وتمارين ميدانية وتدريبات مشتركة وعمليات عسكرية بحرية وجوية، قصد تعزيز القدرات العملياتية والقتالية، والرفع من الجاهزية للتصدي للجريمة العابرة للحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230607/إيطاليا-تقدم-700-مليون-يورو-لدعم-قطاعات-حيوية-في-تونس-1077833221.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064652704_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_e6dec7af16d2e03e02a49d5a783aac3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تونس تعلن فقدان مروحية عسكرية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، فقدان الاتصال بمروحية عسكرية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي في منطقة كاب سيراط في ولاية بنزرت، مساء أمس الأربعاء.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية، عن الوزارة بيانا قالت فيه، إنه تم الدفع بالوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها المتكون من أربعة أفراد.
وكان الجيش التونسي قد شارك، في مايو/ أيار الماضي، في تدريبات عسكرية مشتركة، مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، للموسم الثالث على التوالي، ويُطلق عليه "الأسد الأفريقي 23".
وجرت فعاليات التدريب في الفترة من الثامن إلى السادس من يونيو/ حزيران الجاري، في ميدان الرمي ببن غيلوف
في معتمدية الحامة من ولاية قابس، وقبالة سواحل مدينة قابس التونسية.
وأفادت وزارة الدفاع التونسية بأن التدريب شهد مشاركة وحدات عسكرية من الجيوش الثلاثة والصحة العسكرية، وعدة هياكل أخرى من المؤسسة العسكرية، موزعين بين مختلف مراحل التمرين.
وشمل التدريب دروسا نظرية وتمارين ميدانية وتدريبات مشتركة وعمليات عسكرية بحرية وجوية، قصد تعزيز القدرات العملياتية والقتالية، والرفع من الجاهزية للتصدي للجريمة العابرة للحدود.