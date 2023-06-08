https://sputnikarabic.ae/20230608/روسيا-وعمان-توقعان-اتفاقية-تجنب-الازدواج-الضريبي-1077874116.html
روسيا وعمان توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
روسيا وعمان توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
وقعت حكومتا روسيا وسلطنة عمان في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الخميس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:10+0000
2023-06-08T08:10+0000
2023-06-08T08:10+0000
العالم العربي
روسيا
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تهدف الاتفاقية إلى الحماية القانونية للمستثمرين من فرض ضرائب مزدوجة، وتنظيم فرض الضريبة بين البلدين.وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين التي بدورها ستسمح بتوسع الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا
روسيا وعمان توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
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وقعت حكومتا روسيا وسلطنة عمان في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الخميس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
تهدف الاتفاقية إلى الحماية القانونية للمستثمرين من فرض ضرائب مزدوجة، وتنظيم فرض الضريبة بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين التي بدورها ستسمح بتوسع الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.