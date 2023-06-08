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https://sputnikarabic.ae/20230608/روسيا-وعمان-توقعان-اتفاقية-تجنب-الازدواج-الضريبي-1077874116.html
روسيا وعمان توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
روسيا وعمان توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
وقعت حكومتا روسيا وسلطنة عمان في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الخميس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:10+0000
2023-06-08T08:10+0000
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تهدف الاتفاقية إلى الحماية القانونية للمستثمرين من فرض ضرائب مزدوجة، وتنظيم فرض الضريبة بين البلدين.وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين التي بدورها ستسمح بتوسع الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

روسيا وعمان توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

08:10 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / HAITHAM SALEEMعلم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / HAITHAM SALEEM
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وقعت حكومتا روسيا وسلطنة عمان في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الخميس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
تهدف الاتفاقية إلى الحماية القانونية للمستثمرين من فرض ضرائب مزدوجة، وتنظيم فرض الضريبة بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين التي بدورها ستسمح بتوسع الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.
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