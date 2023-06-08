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شويغو يكشف عن "ضربة استباقية" وجهها الجيش الروسي لحشد أوكراني ضخم
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https://sputnikarabic.ae/20230608/طريق-التنمية-العراق-يقترب-من-حلم-ربط-الخليج-بأوروبا-1077904873.html
طريق التنمية... العراق يقترب من حلم ربط الخليج بأوروبا
طريق التنمية... العراق يقترب من حلم ربط الخليج بأوروبا
أعلن العراق عن مشروع خط بري وآخر سكك حديدية، يربط الخليج بالحدود التركية، ووصف المشروع بالضخم، ويسعى ليتحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T12:33+0000
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انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика
انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика

طريق التنمية... العراق يقترب من حلم ربط الخليج بأوروبا

12:33 GMT 08.06.2023
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أعلن العراق عن مشروع خط بري وآخر سكك حديدية، يربط الخليج بالحدود التركية، ووصف المشروع بالضخم، ويسعى ليتحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.
طريق التنمية.. العراق يقترب من حلم ربط الخليج بأوروبا - سبوتنيك عربي
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