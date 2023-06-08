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https://sputnikarabic.ae/20230608/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-خلال-جنازة-نائب-حاكم-إقليم-شمالي-أفغاستان-1077875602.html
قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد خلال جنازة نائب حاكم إقليم شمالي أفغاستان
قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد خلال جنازة نائب حاكم إقليم شمالي أفغاستان
قتل 16 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، خلال انفجار ضخم داخل مسجد في مدينة فايز آباد في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:58+0000
2023-06-08T08:58+0000
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كابول - سبوتنيك. ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصادر محلية قولها، إن "عددا كبيرا من الضحايا المدنيين سقطوا جراء الانفجار"، مشيرة إلى أن الأعداد في تزايد .وأشارت المصادر إلى أن "مسؤولين كبارا من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة)، كانوا موجودين داخل المسجد لحظة وقوع الانفجار.من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام أفغانية عن مسؤول محلي قوله، إن الانفجار وقع داخل مسجد في إقليم بدخشان شمالي البلاد، خلال جنازة نائب حاكم الإقليم، الذي قُتل الثلاثاء الماضي، في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).
https://sputnikarabic.ae/20230213/وزير-الداخلية-في-حكومة-طالبان-أوضاع-البلاد-لا-تطاق-ونريد-تفاعلا-مشروعا-مع-المجتمع-الدولي-1073451141.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد خلال جنازة نائب حاكم إقليم شمالي أفغاستان

08:58 GMT 08.06.2023
© AP Photo / Wali Sabawoonانفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Wali Sabawoon
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قتل 16 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، خلال انفجار ضخم داخل مسجد في مدينة فايز آباد في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.
كابول - سبوتنيك. ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصادر محلية قولها، إن "عددا كبيرا من الضحايا المدنيين سقطوا جراء الانفجار"، مشيرة إلى أن الأعداد في تزايد .
وأشارت المصادر إلى أن "مسؤولين كبارا من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة)، كانوا موجودين داخل المسجد لحظة وقوع الانفجار.
وزير الداخلية في حكومة طالبان الأفغانية، سراج الدين حقاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
وزير الداخلية في حكومة طالبان: أوضاع البلاد لا تطاق ونريد تفاعلا مشروعا مع المجتمع الدولي
13 فبراير, 10:22 GMT
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام أفغانية عن مسؤول محلي قوله، إن الانفجار وقع داخل مسجد في إقليم بدخشان شمالي البلاد، خلال جنازة نائب حاكم الإقليم، الذي قُتل الثلاثاء الماضي، في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).
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