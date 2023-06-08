https://sputnikarabic.ae/20230608/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-خلال-جنازة-نائب-حاكم-إقليم-شمالي-أفغاستان-1077875602.html

قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد خلال جنازة نائب حاكم إقليم شمالي أفغاستان

قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد خلال جنازة نائب حاكم إقليم شمالي أفغاستان

قتل 16 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، خلال انفجار ضخم داخل مسجد في مدينة فايز آباد في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T08:58+0000

2023-06-08T08:58+0000

2023-06-08T08:58+0000

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كابول - سبوتنيك. ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصادر محلية قولها، إن "عددا كبيرا من الضحايا المدنيين سقطوا جراء الانفجار"، مشيرة إلى أن الأعداد في تزايد .وأشارت المصادر إلى أن "مسؤولين كبارا من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة)، كانوا موجودين داخل المسجد لحظة وقوع الانفجار.من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام أفغانية عن مسؤول محلي قوله، إن الانفجار وقع داخل مسجد في إقليم بدخشان شمالي البلاد، خلال جنازة نائب حاكم الإقليم، الذي قُتل الثلاثاء الماضي، في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

https://sputnikarabic.ae/20230213/وزير-الداخلية-في-حكومة-طالبان-أوضاع-البلاد-لا-تطاق-ونريد-تفاعلا-مشروعا-مع-المجتمع-الدولي-1073451141.html

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