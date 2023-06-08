ما هو حجم احتياطيات الذهب في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا؟
© AFP 2023الذهب
© AFP 2023
تمتلك 16 دولة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا احتياطيات تتجاوز 1500 طن من الذهب، لكن حجم المعدن الأصفر يختلف من دولة إلى أخرى.
جاء ذلك وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، التي تم تحديثها في مايو/ أيار الماضي، ونشرها على موقعه الرسمي.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا إحدى المناطق التي تضمنتها إحصاءات مجلس الذهب العالمي في 2023.
ويقدر إجمالي حجم ما تملكه 16 دولة في المنطقة بنحو ألف و503 أطنان من الذهب.
وفيما يلي ترتيب الدول وفقا لحجم ما تملكه كل دولة في المنطقة من الذهب:
السعودية: تحتل المرتبة الأولى بنحو 323 طنا.
لبنان: يحتل المرتبة الثانية بنحو 287 طنا.
الجزائر: تحتل المرتبة الـ 3 بنحو 173 طنا.
العراق: يحتل المرتبة الـ 4 بنحو 130 طنا.
مصر: تحتل المرتبة الـ 5 بنحو 126 طنا.
ليبيا: تحتل المرتبة الـ 8 بنحو 117 طنا.
قطر: تحتل المرتبة الـ 6 بنحو 92 طنا.
الكويت: تحتل المرتبة الـ 7 بنحو 79 طنا.
الإمارات: تحتل المرتبة الـ 9 بنحو 75 طنا.
الأردن: يحتل المرتبة الـ 9 بنحو 37 طنا.
سوريا: تحتل المرتبة الـ 10 بنحو 26 طنا.
المغرب: يحتل المرتبة الـ 11 بنحو 22 طنا.
تونس: تحتل المرتبة الـ 12 بنحو 7 أطنان.
البحرين: تحتل المرتبة الـ 13 بنحو 4.6 طن.
سلطنة عمان: تحتل المرتبة الـ 14 بنحو 1.8 طن.
اليمن: يحتل المرتبة الـ 15 بنحو 1.6 طن.
موريتانيا: تحتل المرتبة الـ 16 بنحو طن واحد من الذهب.
ويمثل المعدن الأصفر مكونا أساسيا في احتياطيات البنوك المركزية لغالبية دول العالم، التي تحتفظ أيضا بسلة من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار.
© Sputnikأكثر دول الخليج امتلاكا لاحتياطات الذهب (انفوجراف)
أكثر دول الخليج امتلاكا لاحتياطات الذهب (انفوجراف)
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