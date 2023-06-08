https://sputnikarabic.ae/20230608/ما-هو-حجم-احتياطيات-الذهب-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-1077900897.html

ما هو حجم احتياطيات الذهب في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا؟

ما هو حجم احتياطيات الذهب في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا؟

تمتلك 16 دولة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا احتياطيات تتجاوز 1500 طن من الذهب، لكن حجم المعدن الأصفر يختلف من دولة إلى أخرى. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T11:47+0000

2023-06-08T11:47+0000

2023-06-08T11:47+0000

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جاء ذلك وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، التي تم تحديثها في مايو/ أيار الماضي، ونشرها على موقعه الرسمي.وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا إحدى المناطق التي تضمنتها إحصاءات مجلس الذهب العالمي في 2023.ويقدر إجمالي حجم ما تملكه 16 دولة في المنطقة بنحو ألف و503 أطنان من الذهب.وفيما يلي ترتيب الدول وفقا لحجم ما تملكه كل دولة في المنطقة من الذهب:ويمثل المعدن الأصفر مكونا أساسيا في احتياطيات البنوك المركزية لغالبية دول العالم، التي تحتفظ أيضا بسلة من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار.

https://sputnikarabic.ae/20230515/ما-هو-سر-انخفاض-أسعار-الذهب-في-مصر-وهل-تشهد-هبوطا-جديدا؟-مستشار-وزير-التموين-يجيب-1077055853.html

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