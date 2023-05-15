https://sputnikarabic.ae/20230515/ما-هو-سر-انخفاض-أسعار-الذهب-في-مصر-وهل-تشهد-هبوطا-جديدا؟-مستشار-وزير-التموين-يجيب-1077055853.html

ما هو سر انخفاض أسعار الذهب في مصر وهل تشهد هبوطا جديدا؟... مستشار وزير التموين يجيب

ما هو سر انخفاض أسعار الذهب في مصر وهل تشهد هبوطا جديدا؟... مستشار وزير التموين يجيب

أرجع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر، ناجي فرج باقي، الانخفاض الأخير في أسعار الذهب إلى قرار إعفاء واردات المعدن الأصفر من الضريبة الجمركية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T11:28+0000

2023-05-15T11:28+0000

2023-05-15T11:28+0000

الأخبار

أسعار الذهب اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

اقتصاد

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101825/33/1018253386_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_b6534288adc9a8022c06a46541359151.jpg

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على إصدار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارًا بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم لمدة 6 أشهر.وقال فرج باقي إن القرار ساهم في هبوط سعر الذهب بأكثر من 300 جنيه للغرام (أي ما يعادل 10 دولارات أمريكية)، لافتًا إلى أن القرار يستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من المعدن الأصفر.وأكد مستشار وزير التموين المصري أن "مجرد الإعلان عن إعفاء القادمين بواردات الذهب من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم المفروضة على الذهب، ساهم بالفعل في خفضه 300 جنيه".ومضى موضحا: "في الأسواق الآن ومحال الصاغة يظهر انخفاض الذهب جليًا في هبوط سعر الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا، من 2650 جنيه إلى 2350 للغرام الواحد، وبالمثل الذهب من الأعيرة المختلفة، 18، و14، و24".وفيما يتعلق بتفاصيل القرار الحكومي، أوضح مستشار وزير التموين المصري، أن "الإعفاء يشمل إزالة الضريبة الجمركية المضافة على الذهب، والتي تمثل نسبة 5% على أصل الذهب، ما يجعلها تشكل مبلغًا ضخمًا يعيق دخوله للأسواق المصرية، فضلًا عن الرسوم الأخرى".وأكد أن "الإضافة المفروضة الآن على الذهب، تتمثل في ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 14% على المصنعية الخاصة بالذهب، والتي تتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات للغرام الواحد [الدولار يساوي 30.90 جنيها مصريا في السوق الرسمية]".واعتبر أن القرار "يسمح باستيراد الذهب بمختلف أشكاله، سواء في هيئة مشغولات، أو سبائك، أو جنيهات ذهب"، موضحًا "أن الذهب القادم سوف يتم تداوله مع محال الصاغة، أو حتى مع مصلحة الدمغة والموازيين".وأوضح مستشار وزير التموين أن "الذهب القادم من الخارج لن يرتبط بجنسية معينة، لأن الذهب لغة عالمية، وسيساعد في جلب العملة الصعبة لمصر... فمن خلال زيادته ستزداد الحصيلة الدولارية في البلاد، وبالتالي ستعزز من تحسين الاقتصاد القومي".وشدد فرج باقي، على أن "قلة المعروض شكل ضغطًا في الشارع المصري، ما جعل السوق يستهلك يوميًا 300 كيلوغرام من الذهب، وهو ما تسبب في نقص المخزون، بجانب توقف الاستيراد من الخارج منذ 2022".ونفى فرج باقي أن يكون هناك أي ارتباط بين ارتفاع أسعار الذهب، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، مؤكدا أن "العامل الأول في ذلك يكمن في ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، فيما يتجلى العامل الثاني في نقص المعروض من الذهب في مصر".من جانبه، قال نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية في القاهرة، وديع أنطوان وديع، إن "شعبة الذهب تقدمت بمذكرة لوزير التموين علي المصيلحي، والتي تم رفعها إلى مجلس الوزراء، وأخذت الموافقة، بالسماح للعائدين من الخارج باستقدام 150 غراما من سبائك الذهب لمرة واحدة يتم إثباتها على جواز السفر، لمدة 6 أشهر، بحيث يزيد المعروض من الخام في مصر".وأكد على أن قرار مجلس الوزراء المصري الأخير "سيساهم في إحداث توازن بين سعر الذهب المحلي والعالمي، ما سيتسبب في زيادة الحصيلة الدولارية في هيئة الذهب"، على حد تعبيره.وتوقع وديع أن يشهد "سعر شراء الذهب في مصر انخفاضا آخر، قبل أن يواصل في نهاية العام الجاري رحلة صعود غير مسبوقة".وأوضح أنه "منذ تطبيق قرار رئيس الوزراء، هبطت أسعار الذهب بنحو 300 جنيه للغرام الواحد، ما جعل سعره مقاربًا للسعر العالمي".ومضى بقوله "من المتوقع أن يزداد سعر أوقية الذهب العالمي بنحو 500 إلى ألف دولار إضافية"، لافتًا إلى أن "توقعاته نحو زيادة سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، تنبع من عدم تمكن البنك الفيدرالي الأمريكي من زيادة سعر الفائدة عن هذا الحد".واستدل وديع بتفاقم التضخم في الولايات المتحدة، مضيفا أن "الكثير من البنوك بدأت تنهار هناك، في ظل المعاناة الأمريكية من الأزمة الاقتصادية".ونوه إلى أنه يتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، مع تقليلها تدريجيًا، موضحا "كلما تم تقليل الفائدة الأمريكية زاد سعر الذهب عالميًا".وأضاف وديع أن "الإقبال على شراء الذهب كان متزايدًا، خلال الفترة الماضية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والمعاناة من التضخم".وعن ارتفاع أسعار الذهب في مصر، قال نائب رئيس شعبة الذهب: "الإقبال على شراء الذهب كان متزايدًا، خلال الفترة الماضية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والمعاناة من التضخم، وعملية تحديد سعر الذهب تخضع لقانون العرض والطلب، واتجاه المواطنين نحو حفظ أموالهم في ملاذ آمن كالذهب، خاصة بعد فك شهادات الاستثمار ذات عائد 18%".وأكد أن كل هذه الأمور مجتمعة زادت من عمليات شراء المعدن الأصفر، بسبب إيجاد الذهب كبديل عن حفظ الأموال في ودائع ادخارية، ما جعل حجم الطلب يتضاعف، فزاد سعر المعدن النفيس عن السعر العالمي.واختتم نائب رئيس الشعبة ناصحًا بشراء الذهب، في هذه الفترة، قبل أن يتم جمع الاحتياطي الدولاري من الدول وضخها في الذهب، وبالتالي سيرتفع سعر الأصفر، على حد تعبيره.يذكر أن البورصة المصرية بدأت في الإعلان عن أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع شركة "غولد نت" للتجارة لأول مرة في التاريخ، واقتصر إعلان الموقع الرسمي للبورصة، على سعر غرام 24، والذي سجل 2882.06، وفقا للعرض فيما سجل 2948.71 جنيه وفقا للطلب.هذا ونص مشروع القرار الخاص بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية، على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد أكد في 8 أيار/مايو الجاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلام المصري، أنه سيتم حسم قرار إعفاء المصريين في الخارج من جمارك الذهب في نهاية الأسبوع الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230514/شعبة-الذهب-المصرية-لـسبوتنيك-الساعات-القادمة-تحدد-مصير-الأسعار--1077022993.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/مصر-من-يتحكم-في-أسعار-الذهب-ولماذا-انخفض-سعره-وما-هو-أفضل-موعد-للشراء-1077026270.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/لهذه-الأسباب-تؤجل-مصر-قرار-تعويم-الجنيه-1077031757.html

https://sputnikarabic.ae/20230429/مسؤول-مصري-سنوفر-30-طن-ذهب-إذا-سمح-للقادمين-من-الخارج-بإدخاله-دون-جمارك-1076470525.html

https://sputnikarabic.ae/20230426/انهيار-أحد-أضخم-بنوك-أمريكا-التجارية-فيرست-ريبابليك-يخسر-100-مليار-من-ودائعه-1076300187.html

https://sputnikarabic.ae/20230316/تحذيرات-من-سياسة-الفيدرالي-الأمريكي-وانهيارات-محتملة-لبنوك-أخرى-حول-العالم--1074831659.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, أسعار الذهب اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي