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https://sputnikarabic.ae/20230608/مصدر-تصريحات-راسموسن-حول-إمكانية-إدخال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-خطيرة-1077890776.html
مصدر: تصريحات راسموسن حول إمكانية إدخال قوات الناتو إلى أوكرانيا خطيرة
مصدر: تصريحات راسموسن حول إمكانية إدخال قوات الناتو إلى أوكرانيا خطيرة
أفاد مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، في تعليق على تصريحات الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس راسموسن، بأن هذه التصريحات الاستعراضية... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T10:28+0000
2023-06-08T10:28+0000
روسيا
العالم
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وقال المصدر، ردًا على طلب التعليق على تصريحات راسموسن: "مثل هذه التكهنات من الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي استعراضية وخطيرة للغاية".وأضاف : "لقد اعترف (راسموسن) فعليًا بأن طبيعة الصراع الأوكراني تكمن في المواجهة بين الناتو وروسيا، وكشف الطبيعة العدوانية للحلف المستعد للسعي إلى التوسع حتى بالوسائل العسكرية".وشدد المصدر على أن "أي إدخال للقوات النظامية لدول الحلف إلى أوكرانيا من أجل عرقلة العملية العسكرية الخاصة، الذي يتحدث عنه راسموسن، سيؤدي إلى صدام عسكري مباشر بين الحلف وروسيا. وحدوث مثل هذا الصدام، في أي مكان، سيكون محفوفاً بأخطر العواقب على العالم بأسره".وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق للناتو أندرس فوغ راسموسن إن بعض دول الحلف بشكل فردي قد ترغب في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في القمة في فيلنيوس.
https://sputnikarabic.ae/20230608/وحدات-روسية-سريعة-الحركة-متخصصة-باقتناص-الدبابات-الأوكرانية-فيديو-1077890023.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مصدر: تصريحات راسموسن حول إمكانية إدخال قوات الناتو إلى أوكرانيا خطيرة

10:28 GMT 08.06.2023
© AFP 2023علم الاتحاد الأوروبي وبجواره أعلام أوكرانيا وألمانيا في برلين
علم الاتحاد الأوروبي وبجواره أعلام أوكرانيا وألمانيا في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023
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أفاد مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، في تعليق على تصريحات الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس راسموسن، بأن هذه التصريحات الاستعراضية خطيرة، وأن دخول أي قوات للناتو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى صدام عسكري مباشر بين الحلف وروسيا.
وقال المصدر، ردًا على طلب التعليق على تصريحات راسموسن: "مثل هذه التكهنات من الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي استعراضية وخطيرة للغاية".
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
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وأضاف : "لقد اعترف (راسموسن) فعليًا بأن طبيعة الصراع الأوكراني تكمن في المواجهة بين الناتو وروسيا، وكشف الطبيعة العدوانية للحلف المستعد للسعي إلى التوسع حتى بالوسائل العسكرية".
وشدد المصدر على أن "أي إدخال للقوات النظامية لدول الحلف إلى أوكرانيا من أجل عرقلة العملية العسكرية الخاصة، الذي يتحدث عنه راسموسن، سيؤدي إلى صدام عسكري مباشر بين الحلف وروسيا. وحدوث مثل هذا الصدام، في أي مكان، سيكون محفوفاً بأخطر العواقب على العالم بأسره".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق للناتو أندرس فوغ راسموسن إن بعض دول الحلف بشكل فردي قد ترغب في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في القمة في فيلنيوس.
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