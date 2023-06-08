https://sputnikarabic.ae/20230608/مصر-تغلق-شواطئ-الغردقة-مؤقتا-بعد-مصرع-مواطن-روسي-إثر-هجوم-قرش-1077915418.html

مصر تغلق شواطئ الغردقة مؤقتا بعد مصرع مواطن روسي إثر هجوم قرش

مصر تغلق شواطئ الغردقة مؤقتا بعد مصرع مواطن روسي إثر هجوم قرش

أعلنت السلطات المصرية، إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت، على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة قرش. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T18:30+0000

2023-06-08T18:30+0000

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جاء ذلك وفق ما أعلنته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في بيان للوزارة مساء اليوم الخميس.وقال البيان إن الوزيرة أصدرت تعليماتها "بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتى كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة".وسيدخل القرار حيز التنفيذ، اعتبارا من صباح غد الجمعة، ولمدة يومين، وفق نص البيان.وأكدت الوزارة أن تعليق أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث.وأهابت بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر "بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصا علي سلامتهم".وفي بيان منفصل، كشفت وزارة البيئة المصرية أنه تم السيطرة علي السمكة المتسببة في الحادث وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت القنصلية الروسية في مصر، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة المصرية.وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي الذي توفي بهجوم سمكة قرش".وطلبت القنصلية العامة الروسية من مواطنيها في مصر، توخي الحذر على أثر هذا الحادث.يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، فقد دعت القنصلية الروسية مواطنيها صيف العام الماضي إلى توخي الحذر في منتجع الغردقة السياحي وسهل حشيش، بعد مصرع سيدتين بهجوم أسماك القرش.

https://sputnikarabic.ae/20230608/مصر-تحقق-في-حادث-مصرع-مواطن-روسي-إثر-هجوم-سمكة-قرش-قبالة-سواحل-الغردقة-فيديو-1077914955.html

https://sputnikarabic.ae/20220703/مصر-تصدر-بيانا-رسميا-بشأن-مقتل-امرأتين-إثر-هجوم-سمكة-قرش-في-الغردقة-1064569385.html

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