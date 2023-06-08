https://sputnikarabic.ae/20230608/نائب-عراقي-يطالب-بلاده-باستخدام-آليات-جديدة-لمواجهة-شح-المياه-في-العراق-1077903194.html
نائب عراقي يطالب بلاده باستخدام آليات جديدة لمواجهة شح المياه في العراق
نائب عراقي يطالب بلاده باستخدام آليات جديدة لمواجهة شح المياه في العراق
طالب نائب عراقي، اليوم الخميس، السلطات في بلاده باستخدام آليات جديدة لمواجهة شح المياه في البلاد. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T12:09+0000
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ونقلت قناة السومرية، مساء اليوم الخميس، عن عضو لجنة الزراعة النيابية، غريب مصطفى، أن اللجنة خاطبت مجلس الوزراء العراقي بضرورة توجيه الفلاحين باستخدام تقنيات الري الحديثة حتى يتم شمولهم بالخطة الزراعية، وذلك بهدف التغلب على شح المياه في العراق.وأكد غريب مصطفى عضو مجلس النواب العراقي أن اللجنة خاطبت السلطات في بلاده بضرورة اتباع أساليب الري الحديثة، بدعوى التغلب على شح المياه التي يشهدها نهري دجلة والفرات، مشيرًا إلى تخصيص 300 مليون دولار في الموازنة العامة للدولة لشراء تقنيات ري حديثة بصورة مدعومة للفلاحين.وقال غريب مصطفى:ولفت النائب العراقي أنه "إضافة إلى الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وموجة الجفاف التي تضرب المنطقة، فإن دول الجوار هي السبب المباشر في خفض مستوى المياه في نهري دجلة والفرات في العراق".وبحسب وزارة الموارد المائية العراقية، تعود أزمة المياه في البلاد إلى أكثر من سبب؛ التغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.وأشارت إلى عوامل أخرى غير مباشرة أثرت منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع.وأكدت أن من بين الأسباب كذلك التوسع في إنشاء السدود الخزنية الكبيرة والمشاريع الإروائية واستغلال الأراضي وجميعها عوامل أدت إلى زيادة استهلاك المياه وبنسب كبيرة ما أثر على نوعية المياه الواردة للعراق.
https://sputnikarabic.ae/20230326/العراق-يعلن-اتخاذ-إجراءات-لرفع-مناسيب-نهر-الفرات-1075158877.html
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الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
نائب عراقي يطالب بلاده باستخدام آليات جديدة لمواجهة شح المياه في العراق
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طالب نائب عراقي، اليوم الخميس، السلطات في بلاده باستخدام آليات جديدة لمواجهة شح المياه في البلاد.
ونقلت قناة
السومرية، مساء اليوم الخميس، عن عضو لجنة الزراعة النيابية، غريب مصطفى، أن اللجنة خاطبت مجلس الوزراء العراقي بضرورة توجيه الفلاحين باستخدام تقنيات الري الحديثة حتى يتم شمولهم بالخطة الزراعية، وذلك بهدف التغلب على شح المياه في العراق.
وأكد غريب مصطفى عضو مجلس النواب العراقي أن اللجنة خاطبت السلطات في بلاده بضرورة اتباع أساليب الري الحديثة، بدعوى التغلب على شح المياه
التي يشهدها نهري دجلة والفرات، مشيرًا إلى تخصيص 300 مليون دولار في الموازنة العامة للدولة لشراء تقنيات ري حديثة بصورة مدعومة للفلاحين.
نحن بلد زراعي ولدينا طبقة فلاحية كبيرة، وأدّت قلّة إطلاقات المياه من دول المنبع إلى تقليل الخطة الزراعية الصيفية إلى مليون و100 ألف دونم (بستنة) ومليون دونم (خضراوات).
ولفت النائب العراقي أنه "إضافة إلى الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وموجة الجفاف التي تضرب المنطقة، فإن دول الجوار هي السبب المباشر في خفض مستوى المياه في نهري دجلة والفرات في العراق".
وبحسب وزارة الموارد المائية العراقية، تعود أزمة المياه في البلاد
إلى أكثر من سبب؛ التغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.
وأشارت إلى عوامل أخرى غير مباشرة أثرت منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع.
وأكدت أن من بين الأسباب كذلك التوسع في إنشاء السدود الخزنية الكبيرة والمشاريع الإروائية واستغلال الأراضي وجميعها عوامل أدت إلى زيادة استهلاك المياه وبنسب كبيرة ما أثر على نوعية المياه الواردة للعراق.