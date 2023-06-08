https://sputnikarabic.ae/20230608/20-ألفا-لكل-لاجئ-واحد-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-معاقبة-الدول-التي-ترفض-إعادة-توطين-اللاجئين-1077903507.html
20 ألفا لكل لاجئ واحد... الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة الدول التي ترفض إعادة توطين اللاجئين
20 ألفا لكل لاجئ واحد... الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة الدول التي ترفض إعادة توطين اللاجئين
يناقش الاتحاد الأوروبي تحديد غرامة قيمتها 20 ألف يورو (نحو 22 ألف دولار) مقابل كل طلب لجوء يتم رفضه من إحدى الدول داخل الاتحاد. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T12:26+0000
2023-06-08T12:26+0000
2023-06-08T12:26+0000
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ذكرت ذلك وكالة "آكي" الإيطالية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الداخلية في لوكسمبورغ.وقال المصدر إن هذه الغرامة تدفعها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي ترفض استقبال اللاجئين الذين يتم نقلهم من دول أخرى تتعرض لضغوط بسبب موجات الهجرة غير الشرعية.وتكون قيمة الغرامة التي يجري مناقشتها هي 20 ألف يورو، وهي قيمة مقترحة يتم على أساسها تحديد المبالغ المالية التي يجب على الدول دفعها عندما ترفض استقبال عدد معين من اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من دولة أوروبية أخرى.ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن هذا المقترح لا يزال مفتوحا للنقاش، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالدولة التي تستقبل اللاجئين.
https://sputnikarabic.ae/20230122/ما-هي-قصة-بؤر-الخطر-المنتشرة-في-المدن-المغربية-1072584595.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
20 ألفا لكل لاجئ واحد... الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة الدول التي ترفض إعادة توطين اللاجئين
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يناقش الاتحاد الأوروبي تحديد غرامة قيمتها 20 ألف يورو (نحو 22 ألف دولار) مقابل كل طلب لجوء يتم رفضه من إحدى الدول داخل الاتحاد.
ذكرت ذلك وكالة "آكي" الإيطالية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر
دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الداخلية في لوكسمبورغ.
وقال المصدر إن هذه الغرامة تدفعها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي ترفض استقبال اللاجئين الذين يتم نقلهم من دول أخرى تتعرض لضغوط بسبب موجات الهجرة غير الشرعية
.
وتكون قيمة الغرامة التي يجري مناقشتها هي 20 ألف يورو، وهي قيمة مقترحة يتم على أساسها تحديد المبالغ المالية التي يجب على الدول دفعها عندما ترفض استقبال عدد معين من اللاجئين
الذين يتم ترحيلهم من دولة أوروبية أخرى.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن هذا المقترح لا يزال مفتوحا للنقاش، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالدولة التي تستقبل اللاجئين.