https://sputnikarabic.ae/20230609/استمرار-الوساطة-التركية-لعقد-مفاوضات-سلام-بين-أوكرانيا-وروسيا--1077951061.html

استمرار الوساطة التركية لعقد مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا

استمرار الوساطة التركية لعقد مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا

أعلنت تركيا عن عزمها مواصلة الدور الذي لعبته في وقت سابق بالتوسط من أجل تنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا. 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T13:05+0000

2023-06-09T13:05+0000

2023-06-09T13:05+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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استمرار الوساطة التركية لعقد مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا ، تقرير جديد للأمم المتحدة : إسرئيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين استمرار الوساطة التركية لعقد مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا ، تقرير جديد للأمم المتحدة : إسرئيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، والوزراء الجدد، أنه تمت مناقشة نتائج الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والتي تزيد من المخاطر في المنطقة.وذكر البيان أن "تركيا ستواصل الإسهام في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وبدء مفاوضات السلام وضمان الأمن الغذائي العالمي".بالإضافة لذلك، ناقش الاجتماع الأوضاع في سوريا وكوسوفو. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على "أهمية التعاون الدولي لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين الفارين من الصراع".وتعتبر تركيا الوسيط الأكثر تأثيرا في الملف الأوكراني، حيث نجحت بالتعاون مع الأمم المتحدة في إبرام صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا وتمديدها عدة مرات .وحول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، عباس شريفة:وأوضح أن تركيا تريد تصفير المشاكل في جميع المحيط الجيوسياسي ومن مصلحتها الاستقرار في أوكرانيا وسوريا والعراق وأرمينيا وأذربيجان، مبينا أن تركيا متضررة من الأزمة في أوكرانيا على اعتبار ما ربطها من مصالح اقتصادية مع الطرفين.الأمم المتحدة تؤكد في تقرير جديد أن إسرئيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطينأكد تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين، بما في ذلك من خلال سن تشريعات ضد السكان المحميين في الأراضي المحتلة.وجاء في تقرير نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن "الترحيل القسري" لصلاح حموري من القدس الشرقية إلى فرنسا يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، أي ترحيل شخص محمي من الأراضي المحتلة".وأضاف التقرير أن "اللجنة احتفظت في قائمة الجناة المحتملين بمعلومات عن أفراد قد يكونون مسؤولين جنائيا عما يمكن أن يعادل جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني".ومن بين هذه الإجراءات، الاعتقال التعسفي لأعضاء منظمات المجتمع المدني وإجبارهم نقل من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة وإلغاء تصاريح الإقامة وترحيل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من القدس الشرقية.يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة أجرت أكثر من 127 مقابلة مع ضحايا وشهود وخبراء وآخرين لإعداد التقرير .وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي أليف صباغ:وأضاف صباغ أن "هذه التقارير تسجل الممارسات الإسرائيلية على مر التاريخ ليوم ربما يأتي لمحاسبة إسرائيل عما تفعله، وبالعكس نحن نؤيد إصدار مثل هذه التقارير ولكنها تحتاج إلى تفعيل ومحاسبة الجانب الإسرائيلي على أفعاله وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، كما أشار إلى أن هذه التقارير "يمكن أن تؤثر بالفعل ميدانياً على خطوات الفلسطينيين إذا كانت هناك سلطة حقيقية".زيارة بلينكن للسعودية ومحاولات واشنطن حل الخلافات مع المملكة والسعي نحو التطبيع مع إسرائيلأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن العلاقة مع السعودية "استراتيجية" بغض النظر عن بعض الخلافات في وجهات النظر، مشدداً على أن "واشنطن لن تغادر الشرق الأوسط، وأنها باقية للعمل مع دول المنطقة، ليس فقط للتصدي للتحديات والأزمات، ولكن للعمل أيضاً على أجندة إيجابية نحو المستقبل".وأوضح بلينكن الذي قام بزيارة الى الرياض أنه "ليس خفياً أنه كان هناك اختلاف في وجهات النظر مع الرياض بشأن قرار تحالف أوبك+ حول خفض إنتاج النفط، ولكن هناك تقارب متزايد في الشراكة لدعم القضايا التي تهم البلدين، والمنطقة بشكل عام".من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن،الذي أوضح أن "الولايات المتحدة ستلعب دورا رئيسيا لتوسيع عمليات التطبيع مع إسرائيل".قال المحلل السياسي مبارك العاتي:اقتصاديا .. نوفاك: روسيا تلقت أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة لشراء النفط والغاز الروسيينأفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا استلمت في العام 2022 أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة بالمقام الأول من دول آسيوية، لشراء موراد طاقة وبشكل خاص النفط الخام.وقال نوفاك، في مقال حول توسع صادرات الطاقة الروسية، إنه في العام الماضي، تم استلام أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة، وخاصة من آسيا، لتوريد النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، ويعد ذلك مؤشرا إلى وجود إمكانية كبيرة لتوسيع جغرافيا الصادرات.وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه من أجل تعزيز السيادة المالية للبلاد فإن الانتقال السريع إلى التسويات بالعملات الوطنية له أهمية خاصة، وأشار إلى أن جزء كبير من التسويات يتم تنفيذها بالروبل واليوان والروبية.كذلك لفت المسؤول الروسي إلى تزايد عدد الدول التي تتحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مع شركائها.قال الخبير الاقتصادي، محمود علوش، إنوذكر أن الدول كانت تخشى العقوبات الأمريكية، لكن مع المعطيات الأخيرة، سيزيد الطلب على الصادرات الروسية، خاصة وأنه لا قيمة لأي إجراءات وعقوبات صدرت ضد روسيا.للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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