https://sputnikarabic.ae/20230609/الخارجية-الروسية-تستدعي-سفير-اليابان-في-موسكو-على-خلفية-قرار-طوكيو-توريد-أسلحة-لأوكرانيا-1077936229.html
الخارجية الروسية تستدعي سفير اليابان في موسكو على خلفية قرار طوكيو توريد أسلحة لأوكرانيا
الخارجية الروسية تستدعي سفير اليابان في موسكو على خلفية قرار طوكيو توريد أسلحة لأوكرانيا
استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الياباني لدى روسيا، تويوهيسا كوزوكي، إلى وزارة الخارجية على خلفية قرار الحكومة اليابانية البدء في توريد... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T11:27+0000
2023-06-09T11:27+0000
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وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار اليابان بدء تسليم المعدات العسكرية إلى أوكرانيا لا يمكن أن يستمر دون عواقب وخيمة على العلاقات بين موسكو وطوكيو.وقالت ورزاة الخارجية الروسية: "بهذا القرار، تدفع طوكيو العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود. مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تستمر دون عواقب وخيمة".وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تم إبلاغ الجانب الياباني أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية وزيادة أخرى في عدد الضحايا البشرية، وتم التأكيد على أن إدارة رئيس الوزراء (الياباني) ينبغي أن تكون بذلك مستعدة لتقاسم المسؤولية عن مقتل السكان المدنيين، بما في ذلك في المناطق الحدودية لروسيا، نتيجة للأعمال الإجرامية للإرهابيين الأوكرانيين الذين يستخدمون بنشاط المعدات العسكرية المقدمة إلى كييف".أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230609/الخارجية-الروسية-موسكو-تسعى-لإدانة-نظام-كييف-بسبب-تدمير-محطة-كاخوفسكايا-الكهرومائية---عاجل-1077924995.html
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روسيا, العالم, أخبار اليابان
روسيا, العالم, أخبار اليابان
الخارجية الروسية تستدعي سفير اليابان في موسكو على خلفية قرار طوكيو توريد أسلحة لأوكرانيا
11:27 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الياباني لدى روسيا، تويوهيسا كوزوكي، إلى وزارة الخارجية على خلفية قرار الحكومة اليابانية البدء في توريد المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار اليابان بدء تسليم المعدات العسكرية إلى أوكرانيا لا يمكن أن يستمر دون عواقب وخيمة على العلاقات بين موسكو وطوكيو.
وقالت ورزاة الخارجية الروسية: "بهذا القرار، تدفع طوكيو العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود. مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تستمر دون عواقب وخيمة".
وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تم إبلاغ الجانب الياباني أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية وزيادة أخرى في عدد الضحايا البشرية، وتم التأكيد على أن إدارة رئيس الوزراء (الياباني) ينبغي أن تكون بذلك مستعدة لتقاسم المسؤولية عن مقتل السكان المدنيين، بما في ذلك في المناطق الحدودية لروسيا، نتيجة للأعمال الإجرامية للإرهابيين الأوكرانيين الذين يستخدمون بنشاط المعدات العسكرية المقدمة إلى كييف".
أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.