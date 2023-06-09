https://sputnikarabic.ae/20230609/الخارجية-الروسية-موسكو-تسعى-لإدانة-نظام-كييف-بسبب-تدمير-محطة-كاخوفسكايا-الكهرومائية---عاجل-1077924995.html
الخارجية الروسية: نظام كييف يجب أن يتحمل مسؤولية تدمير محطة كاخوفسكايا
الخارجية الروسية: نظام كييف يجب أن يتحمل مسؤولية تدمير محطة كاخوفسكايا
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، أن نظام كييف يجب أن يتحمل مسؤولية تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T08:23+0000
2023-06-09T08:23+0000
2023-06-09T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غالوزين في تصريحات على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن كل هذا من عمل نظام كييف، الذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن ذلك".وشدد غالوزين على أن تفجير محطة الطاقة الكهرومائية "جريمة حرب وعمل إرهابي ارتكبته يد نظام كييف بالتواطؤ الكامل من القيمين الغربيين".وأكد غالوزين على أن موسكو ستسعى من خلال المؤسسات الدولية لإدانة نظام كييف فيما يتعلق بتدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.يذكر أن وزارة الطوارئ الروسية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن رجال الإنقاذ أجلوا 1534 شخصًا في مقاطعة خيرسون إثر التخريب الأوكراني لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 154بينهم من الأطفال.وتقدم وزارة الطوارئ الروسية مساعدة شاملة للسكان، وتواصل قوات الطوارئ القضاء على العواقب الطارئة في مقاطعة خيرسون.وفي 6 يونيو/ حزيران، دُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/سلطات-زابوروجيه-المعارك-الشرسة-مستمرة-والقوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائرفادحة-1077927585.html
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الخارجية الروسية: نظام كييف يجب أن يتحمل مسؤولية تدمير محطة كاخوفسكايا
08:23 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، أن نظام كييف يجب أن يتحمل مسؤولية تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وقال غالوزين في تصريحات على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن كل هذا من عمل نظام كييف، الذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن ذلك".
ونوه الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو اتخذت "خطوات دبلوماسية مسبقة من أجل منع استفزازات نظام كييف حول محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية".
وشدد غالوزين على أن تفجير محطة الطاقة الكهرومائية "جريمة حرب وعمل إرهابي ارتكبته يد نظام كييف بالتواطؤ الكامل من القيمين الغربيين".
وأكد غالوزين على أن موسكو ستسعى من خلال المؤسسات الدولية لإدانة نظام كييف فيما يتعلق بتدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
يذكر أن وزارة الطوارئ الروسية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن رجال الإنقاذ أجلوا 1534 شخصًا في مقاطعة خيرسون إثر التخريب الأوكراني لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، 154بينهم من الأطفال.
وبحسب الوزارة: "أنقذ رجال الطورارئ 1534 شخصًا، من بينهم 154 طفلًا. في المجموع تم إجلاء 5133 شخصًا، من بينهم 178 طفلًا و 66 شخصًا من ذوي القدرة المحدودة على الحركة".
وتقدم وزارة الطوارئ الروسية مساعدة شاملة للسكان، وتواصل قوات الطوارئ القضاء على العواقب الطارئة في مقاطعة خيرسون.
وفي 6 يونيو/ حزيران، دُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية
باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".
ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.