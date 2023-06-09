https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-القوات-الأوكرانية-لم-تحقق-أهدافها-في-أي-قطاع-من-الجبهة-1077958593.html

بوتين: القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة

بوتين: القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات الروسية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T15:11+0000

2023-06-09T15:11+0000

2023-06-09T15:40+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073817015_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_2c49f6b85ae8d546ae792593b7bb9e7f.jpg

وقال بوتين للصحفيين: "في أي من مناطق القتال لم تنجز القوات الأوكرانية المهام الموكلة إليها. هذا شيء واضح تماما".وأضاف أن "هذا يتحقق بفضل شجاعة وبطولة الجنود الروس، والتنظيم الصحيح والقيادة المناسبة للقوات، والكفاءة العالية للأسلحة الروسية".وأشار بوتين إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأيام الأخيرة، متجاوزة الأرقام التقليدية.ولفت بوتين إلى أن الهجوم الأوكراني قد بدأ، ويتجلى ذلك من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل كييف.وأكد بوتين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرا إلى أن الإمكانات الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة.وأشار بوتين إلى أن أسباب المأساة التي تعيشها أوكرانيا اليوم ليست سوى نتاج أحداث السنوات السابقة، محملاً كييف مسؤولية ذلك.وقال بوتين: "هذه المأساة نتاج الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية، والمسؤولية يتحملها بالكامل نظام كييف الذي وصل إلى السلطة أصلاً بانقلاب".

https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-يكشف-موعد-نشر-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-في-اجتماع-مع-لوكاشينكو---1077949709.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا