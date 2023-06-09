https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-القوات-الأوكرانية-لم-تحقق-أهدافها-في-أي-قطاع-من-الجبهة-1077958593.html
بوتين: القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة
بوتين: القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات الروسية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T15:11+0000
2023-06-09T15:11+0000
2023-06-09T15:40+0000
روسيا
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وقال بوتين للصحفيين: "في أي من مناطق القتال لم تنجز القوات الأوكرانية المهام الموكلة إليها. هذا شيء واضح تماما".وأضاف أن "هذا يتحقق بفضل شجاعة وبطولة الجنود الروس، والتنظيم الصحيح والقيادة المناسبة للقوات، والكفاءة العالية للأسلحة الروسية".وأشار بوتين إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأيام الأخيرة، متجاوزة الأرقام التقليدية.ولفت بوتين إلى أن الهجوم الأوكراني قد بدأ، ويتجلى ذلك من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل كييف.وأكد بوتين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرا إلى أن الإمكانات الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة.وأشار بوتين إلى أن أسباب المأساة التي تعيشها أوكرانيا اليوم ليست سوى نتاج أحداث السنوات السابقة، محملاً كييف مسؤولية ذلك.وقال بوتين: "هذه المأساة نتاج الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية، والمسؤولية يتحملها بالكامل نظام كييف الذي وصل إلى السلطة أصلاً بانقلاب".
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-يكشف-موعد-نشر-الأسلحة-النووية-في-بيلاروسيا-في-اجتماع-مع-لوكاشينكو---1077949709.html
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روسيا
بوتين: القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة
15:11 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 15:40 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات الروسية.
وقال بوتين للصحفيين: "في أي من مناطق القتال لم تنجز القوات الأوكرانية المهام الموكلة إليها. هذا شيء واضح تماما".
وأضاف أن "هذا يتحقق بفضل شجاعة وبطولة الجنود الروس، والتنظيم الصحيح والقيادة المناسبة للقوات، والكفاءة العالية للأسلحة الروسية".
وأشار بوتين إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأيام الأخيرة، متجاوزة الأرقام التقليدية.
وقال بوتين: "خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا خسائر كبيرة في صفوف قوات النظام الأوكراني، ومن المعروف أنه خلال العمليات الهجومية، تكون الخسائر نحو ثلاثة إلى واحد، هذا أمر تقليدي. لكن في هذه الحالة تتجاوز الأرقام بشكل كبير هذه المؤشرات التقليدية، لن أعيد قراءة الأرقام الآن، لكنها مثيرة للإعجاب".
ولفت بوتين إلى أن الهجوم الأوكراني قد بدأ، ويتجلى ذلك من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل كييف.
وقال بوتين: "يمكن القول على وجه اليقين إن الهجوم المضاد قد بدأ وهذا واضح من خلال استخدام كييف لاحتياطياتها الاستراتيجية".
وأكد بوتين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرا إلى أن الإمكانات الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة.
وقال بوتين: "فيما يتعلق بما إذا كان قد فشل أم لا (الهجوم الأوكراني المضاد)، يمكن القول إن جميع محاولات الهجوم المضاد التي جرت حتى الآن فشلت، لكن الإمكانات الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة".
وأشار بوتين إلى أن أسباب المأساة التي تعيشها أوكرانيا اليوم ليست سوى نتاج أحداث السنوات السابقة، محملاً كييف مسؤولية ذلك.
وقال بوتين: "هذه المأساة نتاج الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية، والمسؤولية يتحملها بالكامل نظام كييف الذي وصل إلى السلطة أصلاً بانقلاب".