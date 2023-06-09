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https://sputnikarabic.ae/20230609/دروس-في-اليابان-لتعلم-الابتسام-فيديو--1077954582.html
دروس في اليابان لتعلم الابتسام... فيديو
دروس في اليابان لتعلم الابتسام... فيديو
يقدّم فصل دراسي في اليابان دروسًا لتعليم الناس كيفية الابتسام مجددًا بعد سنوات من ارتداء الكمامات خلال جائحة كورونا. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T13:21+0000
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ويظهر في الفيديو كيف يقوم الطلاب بإجراء التجربة على جهاز لوحي للحصول على درجات لتقييم ابتسامتهم، وأي طالب يحصل على 80 نقطة وما فوق تعتبر ابتسامته جيدة.وتبلغ تكلفة الجلسة الفردية التي تستغرق حوالي ساعة واحدة نحو 55 دولارًا، ولكن يشعر أولئك الذين يبحثون عن وظائف جديدة بأنّها تستحق العناء.قال أحد الطلاب: "في ظل ظروف البحث عن عمل، هناك الكثير من الأشخاص يأتون للتقديم، لذا فإن الانطباع الأول مهم للغاية".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

دروس في اليابان لتعلم الابتسام... فيديو

13:21 GMT 09.06.2023
© Photo / Mark Daynes/unsplashابتسامة
ابتسامة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Photo / Mark Daynes/unsplash
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يقدّم فصل دراسي في اليابان دروسًا لتعليم الناس كيفية الابتسام مجددًا بعد سنوات من ارتداء الكمامات خلال جائحة كورونا.
ويظهر في الفيديو كيف يقوم الطلاب بإجراء التجربة على جهاز لوحي للحصول على درجات لتقييم ابتسامتهم، وأي طالب يحصل على 80 نقطة وما فوق تعتبر ابتسامته جيدة.
وتبلغ تكلفة الجلسة الفردية التي تستغرق حوالي ساعة واحدة نحو 55 دولارًا، ولكن يشعر أولئك الذين يبحثون عن وظائف جديدة بأنّها تستحق العناء.
قال أحد الطلاب: "في ظل ظروف البحث عن عمل، هناك الكثير من الأشخاص يأتون للتقديم، لذا فإن الانطباع الأول مهم للغاية".
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