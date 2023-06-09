https://sputnikarabic.ae/20230609/سوريا-تهنئ-الجزائر-بانتخابها-كعضو-غير-دائم-في-مجلس-الأمن-1077934672.html
سوريا تهنئ الجزائر بانتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن
سوريا تهنئ الجزائر بانتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن
أرسل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد رسائل تهنئة إلى أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر بمناسبة انتخاب الجزائر... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T11:23+0000
2023-06-09T11:23+0000
2023-06-09T11:32+0000
سياسي
قضايا عربية
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وأعرب الوزير المقداد عن شكر سوريا لدعم الجزائر الكبير للشعب السوري خلال سنوات الحرب الشرسة التي تعرضت لها، وفي مواجهة كارثة الزلزال المدمر الذي شهدته أخيرًا، مؤكدًا الاعتزاز بالتعاون العالي المستوى بين البلدين الشقيقين.وقال الوزير المقداد: "ببالغ الفرح تلقيت نبأ انتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وعبّرالوزير السوري عن فرحه العارم بهذا الإنجاز العظيم، وبنتائج التصويت وتأييد 184 دولة، وفي مقدمتها الجمهورية العربية السورية، مبينًا أن هذا يعكس حجم الثقة والتقديرالذي تحظى بها الجزائرعلى الساحة الدولية؟وأضاف المقداد: "ما انتخاب الجزائر الشقيقة لعضوية هذا المحفل الدولي المهم إلا امتداد لنجاحكم الكبير في رئاسة قمة الجامعة العربية في الفترة الماضية"، بحسب صحيفة "الجزائر الآن".وتابع المقداد: "إننا على ثقة بأن الجزائر الشقيقة بلد المليون ونصف المليون شهيد كانت وستبقى دومًا قادرة على تحمل مسؤولياتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وخير ممثل للدول العربية والأفريقية، وأنها ستسهم من خلال عضويتها في مجلس الأمن في إعلاء مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على التعددية الدولية بعيداً عن محاولات الهيمنة الغربية، وأؤكد لكم أن الحكومة السورية لن تألو جهدًا في سبيل إنجاح عضوية الجزائر الشقيقة في مجلس الأمن، وبما يخدم القضايا العربية والمصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين".
https://sputnikarabic.ae/20230609/الحكومة-المصرية-تنفي-تعثرها-في-سداد-مدفوعات-القمح-المستورد-1077932258.html
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سياسي, قضايا عربية
سوريا تهنئ الجزائر بانتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن
11:23 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أرسل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد رسائل تهنئة إلى أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر بمناسبة انتخاب الجزائر عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2024-2025
وأعرب الوزير المقداد عن شكر سوريا لدعم الجزائر الكبير للشعب السوري خلال سنوات الحرب الشرسة التي تعرضت لها، وفي مواجهة كارثة الزلزال المدمر الذي شهدته أخيرًا، مؤكدًا الاعتزاز بالتعاون العالي المستوى بين البلدين الشقيقين.
وقال الوزير المقداد: "ببالغ الفرح تلقيت نبأ انتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وعبّرالوزير السوري عن فرحه العارم بهذا الإنجاز العظيم، وبنتائج التصويت وتأييد 184 دولة، وفي مقدمتها الجمهورية العربية السورية، مبينًا أن هذا يعكس حجم الثقة والتقديرالذي تحظى بها الجزائرعلى الساحة الدولية؟
وأضاف المقداد: "ما انتخاب الجزائر الشقيقة لعضوية هذا المحفل الدولي المهم إلا امتداد لنجاحكم الكبير في رئاسة قمة الجامعة العربية في الفترة الماضية"، بحسب صحيفة "الجزائر الآن"
.
وتابع المقداد: "إننا على ثقة بأن الجزائر الشقيقة بلد المليون ونصف المليون شهيد كانت وستبقى دومًا قادرة على تحمل مسؤولياتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وخير ممثل للدول العربية والأفريقية، وأنها ستسهم من خلال عضويتها في مجلس الأمن في إعلاء مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على التعددية الدولية بعيداً عن محاولات الهيمنة الغربية، وأؤكد لكم أن الحكومة السورية لن تألو جهدًا في سبيل إنجاح عضوية الجزائر الشقيقة في مجلس الأمن، وبما يخدم القضايا العربية والمصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين".