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https://sputnikarabic.ae/20230609/وزيرا-الخارجية-الروسي-والتركي-يناقشان-هاتفيا-جدول-الاتصالات-الثنائية-المستقبلية-1077961444.html
وزيرا الخارجية الروسي والتركي يناقشان هاتفيا جدول الاتصالات الثنائية المستقبلية
وزيرا الخارجية الروسي والتركي يناقشان هاتفيا جدول الاتصالات الثنائية المستقبلية
أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان، حيث أكد الطرفان عزمهما على مواصلة التعاون، وناقشا جدول... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T18:36+0000
2023-06-09T18:36+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية حول المحادثة الهاتفية بين لافروف وفيدان: "جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الرئيسية للتعاون الروسي التركي، بما في ذلك أنشطة اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي مع التركيز على المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة، وتمت مناقشة جدول الاتصالات الثنائية القادمة والقضايا الإقليمية".وأضاف البيان أن الطرفين أكدا الاستعداد لمواصلة التعاون البنّاء بينهما عبر وزارتي خارجية البلدين. ويشار إلى أن هاكان فيدان شغل سابقًا منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية (MİT)، وشارك بنشاط في المفاوضات حول تسوية العلاقات بين أنقرة ودمشق التي عقدت في موسكو، وتم تعيينه أخيرا وزيرا للخارجية التركية.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

وزيرا الخارجية الروسي والتركي يناقشان هاتفيا جدول الاتصالات الثنائية المستقبلية

18:36 GMT 09.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان، حيث أكد الطرفان عزمهما على مواصلة التعاون، وناقشا جدول الاتصالات الثنائية المقبلة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية حول المحادثة الهاتفية بين لافروف وفيدان: "جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الرئيسية للتعاون الروسي التركي، بما في ذلك أنشطة اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي مع التركيز على المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة، وتمت مناقشة جدول الاتصالات الثنائية القادمة والقضايا الإقليمية".
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وأضاف البيان أن الطرفين أكدا الاستعداد لمواصلة التعاون البنّاء بينهما عبر وزارتي خارجية البلدين.
ويشار إلى أن هاكان فيدان شغل سابقًا منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية (MİT)، وشارك بنشاط في المفاوضات حول تسوية العلاقات بين أنقرة ودمشق التي عقدت في موسكو، وتم تعيينه أخيرا وزيرا للخارجية التركية.
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