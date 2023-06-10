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استعدادا لموسم الحج.. مشاهد لرفع الكسوة عن الكعبة المشرفة
استعدادا لموسم الحج.. مشاهد لرفع الكسوة عن الكعبة المشرفة
بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، برفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم حج هذا العام. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T14:08+0000
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وقامت مجموعة من المختصين برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع وذلك للحفاظ على نظافتها وحمايتها.وقديما، كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

استعدادا لموسم الحج.. مشاهد لرفع الكسوة عن الكعبة المشرفة

14:08 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirالمصلون يصلون للمس الكعبة المشرفة خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
المصلون يصلون للمس الكعبة المشرفة خلال صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
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بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، برفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم حج هذا العام.
وقامت مجموعة من المختصين برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع وذلك للحفاظ على نظافتها وحمايتها.
وقديما، كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.
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