https://sputnikarabic.ae/20230610/استعدادا-لموسم-الحج-مشاهد-لرفع-الكسوة-عن-الكعبة-المشرفة-1077979027.html
استعدادا لموسم الحج.. مشاهد لرفع الكسوة عن الكعبة المشرفة
استعدادا لموسم الحج.. مشاهد لرفع الكسوة عن الكعبة المشرفة
بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، برفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم حج هذا العام. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T14:08+0000
2023-06-10T14:08+0000
2023-06-10T14:08+0000
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وقامت مجموعة من المختصين برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع وذلك للحفاظ على نظافتها وحمايتها.وقديما، كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
استعدادا لموسم الحج.. مشاهد لرفع الكسوة عن الكعبة المشرفة
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بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، برفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم حج هذا العام.
وقامت مجموعة من المختصين برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع وذلك للحفاظ على نظافتها وحمايتها.
وقديما، كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك
، للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.