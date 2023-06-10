https://sputnikarabic.ae/20230610/الاتحاد-الأفريقي-يكشف-عن-شعار-بطولة-كأس-أمم-أفريقيا-2023-فيديو-1077971550.html
الاتحاد الأفريقي يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023... فيديو
الاتحاد الأفريقي يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023... فيديو
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي من المقرر أن تستضيفها دولة كوت ديفوار. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T09:19+0000
2023-06-10T09:19+0000
2023-06-10T09:19+0000
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ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف فيه عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، قائلا: "حقبة جديدة من كرة القدم الأفريقية".ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، في 13 يناير/ كانون الثاني عام 2024 على أن تنتهي في 11 فبراير/ شباط من العام ذاته.وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لإجراء قرعة دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.وما تزال تصفيات كأس أمم أفريقيا جارية في الوقت الحالي وستعود في معسكر سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر المقبلين وكذلك مارس/ آذار 2023.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, الأخبار
الاتحاد الأفريقي يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023... فيديو
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي من المقرر أن تستضيفها دولة كوت ديفوار.
ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف فيه عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، قائلا: "حقبة جديدة من كرة القدم الأفريقية".
ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار
، في 13 يناير/ كانون الثاني عام 2024 على أن تنتهي في 11 فبراير/ شباط من العام ذاته.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لإجراء قرعة دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.
وما تزال تصفيات كأس أمم أفريقيا جارية في الوقت الحالي وستعود في معسكر سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر المقبلين وكذلك مارس/ آذار 2023.