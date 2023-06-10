عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الاتحاد-الأفريقي-يكشف-عن-شعار-بطولة-كأس-أمم-أفريقيا-2023-فيديو-1077971550.html
الاتحاد الأفريقي يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023... فيديو
الاتحاد الأفريقي يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023... فيديو
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي من المقرر أن تستضيفها دولة كوت ديفوار. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T09:19+0000
2023-06-10T09:19+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104188/91/1041889199_0:580:5568:3712_1920x0_80_0_0_66f47c9d3df306cf9bd8d30919889fcb.jpg
ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف فيه عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، قائلا: "حقبة جديدة من كرة القدم الأفريقية".ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، في 13 يناير/ كانون الثاني عام 2024 على أن تنتهي في 11 فبراير/ شباط من العام ذاته.وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لإجراء قرعة دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.وما تزال تصفيات كأس أمم أفريقيا جارية في الوقت الحالي وستعود في معسكر سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر المقبلين وكذلك مارس/ آذار 2023.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104188/91/1041889199_431:0:5380:3712_1920x0_80_0_0_a30d184c43ffc1cb1096975048e4b3ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, الأخبار
رياضة, منوعات, الأخبار

الاتحاد الأفريقي يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023... فيديو

09:19 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO / افتتاح أمم أفريقيا في مصر
افتتاح أمم أفريقيا في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO /
تابعنا عبرTelegram
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي من المقرر أن تستضيفها دولة كوت ديفوار.
ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف فيه عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، قائلا: "حقبة جديدة من كرة القدم الأفريقية".
ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، في 13 يناير/ كانون الثاني عام 2024 على أن تنتهي في 11 فبراير/ شباط من العام ذاته.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لإجراء قرعة دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.
وما تزال تصفيات كأس أمم أفريقيا جارية في الوقت الحالي وستعود في معسكر سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر المقبلين وكذلك مارس/ آذار 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала