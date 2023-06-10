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https://sputnikarabic.ae/20230610/الملك-سلمان-يأمر-باستضافة-ألف-حاج-وحاجة-من-ذوي-الشهداء-والأسرى-والجرحى-الفلسطينيين-1077976996.html
الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين
الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، "أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة حج عام... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T13:21+0000
2023-06-10T13:21+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية- واس، عن "وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الحج الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قوله إن "الشعب الفلسطيني يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين, وولي عهده، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود".وقال الشيخ، إن "استمرار هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين الذي يؤدون كل عام الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين تأتي تأكيدا على نتائجها الإيجابية وعمق العلاقة بين الدولتين، واهتمامه الملك سلمان بأسر الشهداء".وأعلنت وزارة الحج العمرة السعودية، في مايو/ آيار الماضي، استقبال أول رحلة حجاج هذا العام، في وقت يتوقع أن يتجاوز عدد الحجيج في موسم 2023 الـ 2 مليون شخص.وقالت الوزارة في تغريدة بحسابها على تويتر أرفقتها بصور استقبال حجاج من بنغلاديش "وصول أوّل رحلة لحجّاج 1444هـ".وكان وزير الحج، توفيق الربيعة، أعلن خلال مؤتمر صحفي، في فبراير/شباط الماضي، أنه من المتوقع أن تستضيف المملكة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230523/السعودية-تنفيذ-محاكاة-ثانية-لنقل-وتفويج-الحجاج-في-المشاعر-المقدسة-1077355841.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار فلسطين اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار فلسطين اليوم

الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين

13:21 GMT 10.06.2023
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، "أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة حج عام 1444هـ".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية- واس، عن "وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الحج الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قوله إن "الشعب الفلسطيني يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين, وولي عهده، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود".
وقال الشيخ، إن "استمرار هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين الذي يؤدون كل عام الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين تأتي تأكيدا على نتائجها الإيجابية وعمق العلاقة بين الدولتين، واهتمامه الملك سلمان بأسر الشهداء".
وأعلنت وزارة الحج العمرة السعودية، في مايو/ آيار الماضي، استقبال أول رحلة حجاج هذا العام، في وقت يتوقع أن يتجاوز عدد الحجيج في موسم 2023 الـ 2 مليون شخص.
وقالت الوزارة في تغريدة بحسابها على تويتر أرفقتها بصور استقبال حجاج من بنغلاديش "وصول أوّل رحلة لحجّاج 1444هـ".
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وكان وزير الحج، توفيق الربيعة، أعلن خلال مؤتمر صحفي، في فبراير/شباط الماضي، أنه من المتوقع أن تستضيف المملكة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج 2023.
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