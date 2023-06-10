https://sputnikarabic.ae/20230610/الناتو-لا-يوجد-توافق-في-الآراء-بشأن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف--1077985247.html

"الناتو": لا يوجد توافق في الآراء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

"الناتو": لا يوجد توافق في الآراء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

أعلن نائب الأمين العام لحلف "الناتو"، ميرسيا جيوانا، أن الدول الأعضاء في "الناتو" لم تتوصل إلى حل وسط بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف. 10.06.2023, سبوتنيك عربي

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وقال جيوانا على قناة "دي سي نيوز" على "يوتيوب": "حاليا لا يوجد إجماع داخل "الناتو" حول موضوع انضمام أوكرانيا للحلف".وأضاف جيوانا: "في الوقت الذي تستمر فيه العملية الخاصة الروسية، يجب تأجيل قضية انضمام كييف إلى الحلف".وأشار إلى أن المناقشات حول هذا الموضوع داخل الكتلة مكثفة، وخلال القمة في فيلنيوس سيجلس زيلينسكي إلى نفس الطاولة مع رؤساء الدول الأعضاء في الناتو.وفي وقت سابق، قال، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو لتحالف شمال الأطلسي في فيلنيوس.وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين استمع إلى طلب زيلينسكي لأوكرانيا للانضمام إلى التحالف، وكذلك ردود الفعل المختلفة تجاهه.وأكد بيسكوف أن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وتذكر أن توجه كييف نحو التحالف هو أحد أسباب بدء العملية الخاصة.

https://sputnikarabic.ae/20230609/المندوبة-الأمريكية-لدى-الناتو-انضمام-أوكرانيا-للحلف-غير-مرجح-أثناء-الصراع-1077960608.html

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