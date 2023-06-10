عربي
https://sputnikarabic.ae/20230610/تقرير-جنود-إسرائيليون-يرفضون-الخدمة-على-الحدود-المصرية-لساعات-طويلة-1077979452.html
تقرير: جنود إسرائيليون يرفضون الخدمة على الحدود المصرية لساعات طويلة
تقرير: جنود إسرائيليون يرفضون الخدمة على الحدود المصرية لساعات طويلة
رفض مقاتلون إسرائيليون من كتيبة "بارديلاس" المختلطة العمل في وردية مدتها 12 ساعة على الحدود المصرية في الأيام الأخيرة كما هو معتاد في القطاع، وذلك على خلفية... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T14:18+0000
2023-06-10T14:18+0000
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102258/28/1022582849_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1579a7dd4beaafa43e2c15dc7225ea54.jpg
أوضح المقاتلون للقادة في السرية أنهم غير قادرين على أداء مثل هذه المناوبات الطويلة، وأنهم قرروا رفض الخدمة بدعم من والديهم بحسب موقع "والا" العبري.وانتقد الجنود قيادة الكتيبة التي تلزمهم بنوبات طويلة رغم الظروف الجوية، وزعموا أنهم يشعرون بعدم الجدوى عندما يكون التواجد في الميدان طويلا.وقالوا إن قرار القرار بإلزامهم بأداء مناوبات طويلة في ظل الظروف القائمة مخالف للأوامر، وأنهم يطالبون بتغيير فوري في الإجراءات.وبحسب الموقع تم تمرير التقرير بشأن رفض الجنود والمجندات الخدمة على الحدود المصرية لساعات طويلة، إلى القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي وتقرر في نهاية الأمر تقصير فترة المناوبة من 12 ساعة إلى ثماني ساعات، وتقليل الحراسة على الحدود بموقع واحد على الأقل.وقتل في الهجوم الذي نفذه الشرطي المصري المجندة ليا بن نون، والجندي أوري يتسحاك إيلوز، وكانا يحرسان في موقع مراقبة على الحدود، كما قتل لاحقا الجندي أوهاد داهان، وجميعهم كانوا يخدمون في كتيبة "بارديلاس".والسبت الماضي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله. فيما أعلن الجيش المصري وقتها، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".
https://sputnikarabic.ae/20230608/مسؤولون-إسرائيليون-حول-الحدود-مع-مصر-لم-تكن-مؤمنة-بشكل-كاف-ومثقلون-بنوبات-حراسة-طويلة-1077891151.html
https://sputnikarabic.ae/20230604/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-التحقيق-في-واقعة-مقتل-3-جنود-على-حدود-مصر-سيقدم-خلال-أسبوع-1077723138.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102258/28/1022582849_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_21f77f97453cc386a1bb6bef508ec6ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

تقرير: جنود إسرائيليون يرفضون الخدمة على الحدود المصرية لساعات طويلة

14:18 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / Jack Guezالجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / Jack Guez
تابعنا عبرTelegram
رفض مقاتلون إسرائيليون من كتيبة "بارديلاس" المختلطة العمل في وردية مدتها 12 ساعة على الحدود المصرية في الأيام الأخيرة كما هو معتاد في القطاع، وذلك على خلفية الهجوم الذي نفذه الشرطي المصري محمد صلاح وأسفر عن مقتل ثلاثة من زملائهم.
أوضح المقاتلون للقادة في السرية أنهم غير قادرين على أداء مثل هذه المناوبات الطويلة، وأنهم قرروا رفض الخدمة بدعم من والديهم بحسب موقع "والا" العبري.
وانتقد الجنود قيادة الكتيبة التي تلزمهم بنوبات طويلة رغم الظروف الجوية، وزعموا أنهم يشعرون بعدم الجدوى عندما يكون التواجد في الميدان طويلا.
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
مسؤولون إسرائيليون حول الحدود مع مصر: لم تكن مؤمنة بشكل كاف ومثقلون بنوبات حراسة طويلة
8 يونيو, 10:46 GMT
وقالوا إن قرار القرار بإلزامهم بأداء مناوبات طويلة في ظل الظروف القائمة مخالف للأوامر، وأنهم يطالبون بتغيير فوري في الإجراءات.
وبحسب الموقع تم تمرير التقرير بشأن رفض الجنود والمجندات الخدمة على الحدود المصرية لساعات طويلة، إلى القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي وتقرر في نهاية الأمر تقصير فترة المناوبة من 12 ساعة إلى ثماني ساعات، وتقليل الحراسة على الحدود بموقع واحد على الأقل.
وقتل في الهجوم الذي نفذه الشرطي المصري المجندة ليا بن نون، والجندي أوري يتسحاك إيلوز، وكانا يحرسان في موقع مراقبة على الحدود، كما قتل لاحقا الجندي أوهاد داهان، وجميعهم كانوا يخدمون في كتيبة "بارديلاس".
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
رئيس الأركان الإسرائيلي: التحقيق في واقعة مقتل 3 جنود على حدود مصر سيقدم خلال أسبوع
4 يونيو, 12:32 GMT
والسبت الماضي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله. فيما أعلن الجيش المصري وقتها، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.
وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:49 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала