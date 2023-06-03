https://sputnikarabic.ae/20230603/الجيش-المصري-مقتل-فرد-تأمين-و3-جنود-إسرائيليين-خلال-مطاردة-مهربي-مخدرات---عاجل-1077701578.html
الجيش المصري: عنصر أمن اخترق الحدود أثناء مطاردته مهربين وأدى تبادل إطلاق النار لوفاة 3 إسرائيليين
الجيش المصري: عنصر أمن اخترق الحدود أثناء مطاردته مهربين وأدى تبادل إطلاق النار لوفاة 3 إسرائيليين
أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T12:26+0000
2023-06-03T12:26+0000
2023-06-03T12:58+0000
مصر
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار مصر الآن
الجيش المصري
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101481/99/1014819922_0:131:2522:1550_1920x0_80_0_0_d589cb5d7f97e1c877b3155cfd98d0c1.jpg
وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأكد البيان أنه يجري العمل لاتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 3 من جنودها وإصابة آخر و"تحييد" مسلح خلال اشتباك وتبادل لإطلاق النار وقع قرب الحدود مع مصر.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-جندي-ثالث-نتيجة-إطلاق-نار-قرب-الحدود-مع-مصر-1077699630.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101481/99/1014819922_141:0:2382:1681_1920x0_80_0_0_b28f68c77fb57f61fc4c02d0e3d2d79d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجيش المصري: عنصر أمن اخترق الحدود أثناء مطاردته مهربين وأدى تبادل إطلاق النار لوفاة 3 إسرائيليين
12:26 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 03.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.
وقال الجيش المصري
في بيان إنه "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".
وأكد البيان أنه يجري العمل لاتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي
، اليوم، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".
وكانت إسرائيل
قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 3 من جنودها وإصابة آخر و"تحييد" مسلح خلال اشتباك وتبادل لإطلاق النار وقع قرب الحدود مع مصر.