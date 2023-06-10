https://sputnikarabic.ae/20230610/زاخاروفا-بشأن-ضلوع-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-لا-يمكن-العثور-على-كبش-فداء-أفضل-1077972114.html
زاخاروفا بشأن ضلوع أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي": لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل
زاخاروفا بشأن ضلوع أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي": لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل
سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من اعتراف وسائل الإعلام البلجيكية بأن وكالة المخابرات المركزية أبلغت بلجيكا عن الأثر... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T10:04+0000
2023-06-10T10:04+0000
2023-06-10T10:04+0000
روسيا
العالم
التيار الشمالي
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كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على "تلغرام": "لا يوجد كبش فداء أفضل يمكن العثور عليه".وعلقت زاخاروفا على تصريحات وسائل الإعلام البلجيكية بشأن تورط أوكرانيا في هجوم "التيار الشمالي": "لحظة مناسبة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة لحل قضية اغتيال الرئيس كينيدي. يمكن إلقاء اللوم على زيلينسكي الآن. لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل".وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، اليوم السبت، أن الاستخبارات الأمريكية أخطرت بلجيكا بشأن المسار الأوكراني في تخريب "التيار الشمالي".ووفقًا صحيفة "دي تيد" البلجيكية بناءً على مصادر مطلعة، تلقت المخابرات العسكرية البلجيكية معلومات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بعد وقتٍ قصيرٍ من هجوم خطوط أنابيب التيار الشمالي في نهاية أيلول/سبتمبر 2022، مشيرةً إلى دور أوكرانيا في الهجوم.وفقًا للصحيفة، يوضح هذا كيف أن أجهزة المخابرات الغربية، بما في ذلك الأجهزة البلجيكية، كانت على علم منذ شهور بأن أوكرانيا ربما تكون متورطة في واحدة من أكثر الهجمات خطورة ضد البنية التحتية للطاقة الأوروبية، مما كان يمكن أن يؤدي إلى توتر التحالف مع أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230610/صحيفة-بولندا-قد-تكون-استخدمت-كقاعدة-عمليات-في-الهجوم-على-التيار-الشمالي--1077969491.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, العالم, التيار الشمالي
روسيا, العالم, التيار الشمالي
زاخاروفا بشأن ضلوع أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي": لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل
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سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من اعتراف وسائل الإعلام البلجيكية بأن وكالة المخابرات المركزية أبلغت بلجيكا عن الأثر الأوكراني في الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي".
كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على "تلغرام": "لا يوجد كبش فداء أفضل يمكن العثور عليه".
وعلقت زاخاروفا على تصريحات وسائل الإعلام البلجيكية بشأن تورط أوكرانيا في هجوم "التيار الشمالي": "لحظة مناسبة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة لحل قضية اغتيال الرئيس كينيدي. يمكن إلقاء اللوم على زيلينسكي الآن. لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل".
وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، اليوم السبت، أن الاستخبارات الأمريكية أخطرت بلجيكا بشأن المسار الأوكراني في تخريب "التيار الشمالي".
ووفقًا صحيفة "دي تيد" البلجيكية بناءً على مصادر مطلعة، تلقت المخابرات العسكرية البلجيكية معلومات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بعد وقتٍ قصيرٍ من هجوم خطوط أنابيب التيار الشمالي في نهاية أيلول/سبتمبر 2022، مشيرةً إلى دور أوكرانيا في الهجوم.
وفقًا للصحيفة، يوضح هذا كيف أن أجهزة المخابرات الغربية، بما في ذلك الأجهزة البلجيكية، كانت على علم منذ شهور بأن أوكرانيا ربما تكون متورطة في واحدة من أكثر الهجمات خطورة ضد البنية التحتية للطاقة الأوروبية، مما كان يمكن أن يؤدي إلى توتر التحالف مع أوكرانيا.