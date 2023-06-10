https://sputnikarabic.ae/20230610/زاخاروفا-بشأن-ضلوع-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-لا-يمكن-العثور-على-كبش-فداء-أفضل-1077972114.html

زاخاروفا بشأن ضلوع أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي": لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل

زاخاروفا بشأن ضلوع أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي": لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل

سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من اعتراف وسائل الإعلام البلجيكية بأن وكالة المخابرات المركزية أبلغت بلجيكا عن الأثر... 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T10:04+0000

2023-06-10T10:04+0000

2023-06-10T10:04+0000

روسيا

العالم

التيار الشمالي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948233_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_0a8f7b76d60f8c3c9285089e7be9176d.jpg

كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على "تلغرام": "لا يوجد كبش فداء أفضل يمكن العثور عليه".وعلقت زاخاروفا على تصريحات وسائل الإعلام البلجيكية بشأن تورط أوكرانيا في هجوم "التيار الشمالي": "لحظة مناسبة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة لحل قضية اغتيال الرئيس كينيدي. يمكن إلقاء اللوم على زيلينسكي الآن. لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل".وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، اليوم السبت، أن الاستخبارات الأمريكية أخطرت بلجيكا بشأن المسار الأوكراني في تخريب "التيار الشمالي".ووفقًا صحيفة "دي تيد" البلجيكية بناءً على مصادر مطلعة، تلقت المخابرات العسكرية البلجيكية معلومات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بعد وقتٍ قصيرٍ من هجوم خطوط أنابيب التيار الشمالي في نهاية أيلول/سبتمبر 2022، مشيرةً إلى دور أوكرانيا في الهجوم.وفقًا للصحيفة، يوضح هذا كيف أن أجهزة المخابرات الغربية، بما في ذلك الأجهزة البلجيكية، كانت على علم منذ شهور بأن أوكرانيا ربما تكون متورطة في واحدة من أكثر الهجمات خطورة ضد البنية التحتية للطاقة الأوروبية، مما كان يمكن أن يؤدي إلى توتر التحالف مع أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230610/صحيفة-بولندا-قد-تكون-استخدمت-كقاعدة-عمليات-في-الهجوم-على-التيار-الشمالي--1077969491.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, التيار الشمالي