https://sputnikarabic.ae/20230610/صافرات-الإنذار-الجوي-تدوي-في-مقاطعتين-بأوكرانيا-1077986831.html
صافرات الإنذار الجوي تدوي في مقاطعتين بأوكرانيا
صافرات الإنذار الجوي تدوي في مقاطعتين بأوكرانيا
دوت صافرات الإنذار من غارات جوية في محافظتي تشيرنيغوف وخاركوف في أوكرانيا، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T22:16+0000
2023-06-10T22:16+0000
2023-06-10T22:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت حالة التأهب من غارات جوية على كامل أراضي أوكرانيا باستثناء عدد من المقاطعات الغربية للبلاد.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في أكتوبر/10 تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230610/ضابط-استخبارات-أمريكي-سابق-يصف-الهجوم-المضاد-الأوكراني-بـ-الانتحار-الجماعي-1077985629.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا
صافرات الإنذار الجوي تدوي في مقاطعتين بأوكرانيا
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دوت صافرات الإنذار من غارات جوية في محافظتي تشيرنيغوف وخاركوف في أوكرانيا، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت حالة التأهب من غارات جوية
على كامل أراضي أوكرانيا باستثناء عدد من المقاطعات الغربية للبلاد.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في أكتوبر/10 تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.