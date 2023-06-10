https://sputnikarabic.ae/20230610/لماذا-نجد-صعوبة-في-مقاومة-الشوكولاتة-ورقائق-البطاطس؟-1077981252.html
لماذا نجد صعوبة في مقاومة الشوكولاتة ورقائق البطاطس؟
لماذا نجد صعوبة في مقاومة الشوكولاتة ورقائق البطاطس؟
أجابت دراسة جديدة عن سبب عدم قدرتنا على مقاومة الأطعمة الغنية بالدهون والسكر مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T15:19+0000
2023-06-10T15:19+0000
2023-06-10T15:19+0000
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واكتشف الباحثون في معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل الغذائي في كولونيا وجامعة ييل، أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر يمكن أن يغير أدمغتنا بالفعل، وفق موقع scitech daily.وتوصلوا إلى أن الاستهلاك المنتظم، حتى بكميات صغيرة، يدرب الدماغ على اشتهاء هذه الأطعمة في المستقبل.ولاختبار هذه الفرضية، قام الباحثون بإعطاء مجموعة من المتطوعين حلوى صغيرة تحتوي على الكثير من الدهون والسكر يوميًا لمدة ثمانية أسابيع بالإضافة إلى نظامهم الغذائي العادي.تلقت المجموعة الأخرى حلوى تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية ولكن تحتوي على دهون أقل. تم قياس نشاط دماغ المتطوعين قبل وأثناء الأسابيع الثمانية.اكتشف الباحثون أن دماغنا يتعلم دون وعي تفضيل الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون، حيث زادت استجابة الدماغ للأطعمة الغنية بالدهون والسكر بشكل كبير في المجموعة التي تناولت الحلوى عالية السكر والدهون بعد ثمانية أسابيع.وأدى هذا إلى تنشيط نظام الدوبامين، وهي المنطقة في الدماغ المسؤولة عن التحفيز والمكافأة.وقال مارك تيتجمير، الذي قاد الدراسة: "أظهرت قياسات نشاط الدماغ أن الدماغ يعيد توصيل نفسه من خلال استهلاك الرقائق والشرائح. يتعلم اللاوعي تفضيل الطعام المجزي. من خلال هذه التغييرات في الدماغ، سنفضل دائمًا دون وعي الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكر".
https://sputnikarabic.ae/20210426/أيهما-أكثر-ضررا-الدهون-أم-السكر-1048806163.html
https://sputnikarabic.ae/20220222/أطعمة-تحفز-إنتاج-الدوبامين-وتزيد-الشعور-بالسعادة-1059014804.html
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الصحة, علوم, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
لماذا نجد صعوبة في مقاومة الشوكولاتة ورقائق البطاطس؟
تابعنا عبر
أجابت دراسة جديدة عن سبب عدم قدرتنا على مقاومة الأطعمة الغنية بالدهون والسكر مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة.
واكتشف الباحثون في معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل الغذائي في كولونيا وجامعة ييل، أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر يمكن أن يغير أدمغتنا بالفعل، وفق موقع
scitech daily.
وتوصلوا إلى أن الاستهلاك المنتظم، حتى بكميات صغيرة، يدرب الدماغ على اشتهاء هذه الأطعمة في المستقبل.
ولاختبار هذه الفرضية، قام الباحثون بإعطاء مجموعة من المتطوعين حلوى صغيرة تحتوي على الكثير من الدهون والسكر يوميًا لمدة ثمانية أسابيع بالإضافة إلى نظامهم الغذائي العادي.
تلقت المجموعة الأخرى حلوى تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية ولكن تحتوي على دهون أقل. تم قياس نشاط دماغ المتطوعين قبل وأثناء الأسابيع الثمانية.
اكتشف الباحثون أن دماغنا يتعلم دون وعي تفضيل الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون، حيث زادت استجابة الدماغ للأطعمة الغنية بالدهون والسكر بشكل كبير في المجموعة التي تناولت الحلوى عالية السكر والدهون
بعد ثمانية أسابيع.
22 فبراير 2022, 17:49 GMT
وأدى هذا إلى تنشيط نظام الدوبامين
، وهي المنطقة في الدماغ المسؤولة عن التحفيز والمكافأة.
وقال مارك تيتجمير، الذي قاد الدراسة: "أظهرت قياسات نشاط الدماغ أن الدماغ يعيد توصيل نفسه من خلال استهلاك الرقائق والشرائح. يتعلم اللاوعي تفضيل الطعام المجزي. من خلال هذه التغييرات في الدماغ، سنفضل دائمًا دون وعي الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكر".