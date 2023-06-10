عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230610/لماذا-نجد-صعوبة-في-مقاومة-الشوكولاتة-ورقائق-البطاطس؟-1077981252.html
لماذا نجد صعوبة في مقاومة الشوكولاتة ورقائق البطاطس؟
لماذا نجد صعوبة في مقاومة الشوكولاتة ورقائق البطاطس؟
أجابت دراسة جديدة عن سبب عدم قدرتنا على مقاومة الأطعمة الغنية بالدهون والسكر مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T15:19+0000
2023-06-10T15:19+0000
مجتمع
الصحة
علوم
منوعات
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101984/14/1019841454_1:0:1007:566_1920x0_80_0_0_242d6254f56dab2a73f83d489dafbc07.png
واكتشف الباحثون في معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل الغذائي في كولونيا وجامعة ييل، أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر يمكن أن يغير أدمغتنا بالفعل، وفق موقع scitech daily.وتوصلوا إلى أن الاستهلاك المنتظم، حتى بكميات صغيرة، يدرب الدماغ على اشتهاء هذه الأطعمة في المستقبل.ولاختبار هذه الفرضية، قام الباحثون بإعطاء مجموعة من المتطوعين حلوى صغيرة تحتوي على الكثير من الدهون والسكر يوميًا لمدة ثمانية أسابيع بالإضافة إلى نظامهم الغذائي العادي.تلقت المجموعة الأخرى حلوى تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية ولكن تحتوي على دهون أقل. تم قياس نشاط دماغ المتطوعين قبل وأثناء الأسابيع الثمانية.اكتشف الباحثون أن دماغنا يتعلم دون وعي تفضيل الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون، حيث زادت استجابة الدماغ للأطعمة الغنية بالدهون والسكر بشكل كبير في المجموعة التي تناولت الحلوى عالية السكر والدهون بعد ثمانية أسابيع.وأدى هذا إلى تنشيط نظام الدوبامين، وهي المنطقة في الدماغ المسؤولة عن التحفيز والمكافأة.وقال مارك تيتجمير، الذي قاد الدراسة: "أظهرت قياسات نشاط الدماغ أن الدماغ يعيد توصيل نفسه من خلال استهلاك الرقائق والشرائح. يتعلم اللاوعي تفضيل الطعام المجزي. من خلال هذه التغييرات في الدماغ، سنفضل دائمًا دون وعي الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكر".
https://sputnikarabic.ae/20210426/أيهما-أكثر-ضررا-الدهون-أم-السكر-1048806163.html
https://sputnikarabic.ae/20220222/أطعمة-تحفز-إنتاج-الدوبامين-وتزيد-الشعور-بالسعادة-1059014804.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101984/14/1019841454_252:0:1007:566_1920x0_80_0_0_2aa9b47b87594b60d2f3c99ffd557c0d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار

لماذا نجد صعوبة في مقاومة الشوكولاتة ورقائق البطاطس؟

15:19 GMT 10.06.2023
© YouTube.comشيبس
شيبس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
أجابت دراسة جديدة عن سبب عدم قدرتنا على مقاومة الأطعمة الغنية بالدهون والسكر مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة.
واكتشف الباحثون في معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل الغذائي في كولونيا وجامعة ييل، أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر يمكن أن يغير أدمغتنا بالفعل، وفق موقع scitech daily.
وتوصلوا إلى أن الاستهلاك المنتظم، حتى بكميات صغيرة، يدرب الدماغ على اشتهاء هذه الأطعمة في المستقبل.
طعام صحي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2021
مجتمع
أيهما أكثر ضررا... الدهون أم السكر
26 أبريل 2021, 08:03 GMT
ولاختبار هذه الفرضية، قام الباحثون بإعطاء مجموعة من المتطوعين حلوى صغيرة تحتوي على الكثير من الدهون والسكر يوميًا لمدة ثمانية أسابيع بالإضافة إلى نظامهم الغذائي العادي.
تلقت المجموعة الأخرى حلوى تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية ولكن تحتوي على دهون أقل. تم قياس نشاط دماغ المتطوعين قبل وأثناء الأسابيع الثمانية.
اكتشف الباحثون أن دماغنا يتعلم دون وعي تفضيل الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون، حيث زادت استجابة الدماغ للأطعمة الغنية بالدهون والسكر بشكل كبير في المجموعة التي تناولت الحلوى عالية السكر والدهون بعد ثمانية أسابيع.
السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
أطعمة تحفز إنتاج الدوبامين وتزيد الشعور بالسعادة
22 فبراير 2022, 17:49 GMT
وأدى هذا إلى تنشيط نظام الدوبامين، وهي المنطقة في الدماغ المسؤولة عن التحفيز والمكافأة.
وقال مارك تيتجمير، الذي قاد الدراسة: "أظهرت قياسات نشاط الدماغ أن الدماغ يعيد توصيل نفسه من خلال استهلاك الرقائق والشرائح. يتعلم اللاوعي تفضيل الطعام المجزي. من خلال هذه التغييرات في الدماغ، سنفضل دائمًا دون وعي الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكر".
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:49 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала