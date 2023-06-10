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https://sputnikarabic.ae/20230610/وزير-الدفاع-الإيطالي-محاولة-الهجوم-المضاد-الأوكراني-يثير-العديد-من-التساؤلات-1077972746.html
وزير الدفاع الإيطالي: محاولة الهجوم المضاد الأوكراني تثير العديد من التساؤلات
وزير الدفاع الإيطالي: محاولة الهجوم المضاد الأوكراني تثير العديد من التساؤلات
قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية يثير العديد من التساؤلات ونتائجه غامضة. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T10:42+0000
2023-06-10T10:42+0000
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وأضاف وزير الدفاع في مقابلة تلفزيونية: "ما سيحدث في الأسابيع المقبلة لا يمكن التنبؤ به الآن ... تتمتع روسيا بالتفوق من ناحية حجم الجيش والمعدات العسكرية. وهذه المحاولة الأوكرانية لاستعادة الأراضي مليئة بالأسئلة والشكوك، والأوكرانيون أنفسهم يفهمون ذلك. لهذا السبب يطلبون الطائرات".وبحسب كروسيتو فإن أسهل طريقة لتحقيق السلام هي إظهار استحالة الانتصار لمن يطالب به (يقصد مساعدة الغرب لنظام كييف).وبحسب وزير الدفاع، لا يمكن أن تبدأ المفاوضات بين الأطراف المتنازعة إلا بعد وقف إطلاق النار، وفي الوضع الحالي، بعد تدمير سد محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية، أصبحت مهام الجيش الأوكراني أكثر تعقيدا وتمديدا للإطار الزمني.
https://sputnikarabic.ae/20230610/زاخاروفا-بشأن-ضلوع-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-لا-يمكن-العثور-على-كبش-فداء-أفضل-1077972114.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

وزير الدفاع الإيطالي: محاولة الهجوم المضاد الأوكراني تثير العديد من التساؤلات

10:42 GMT 10.06.2023
© Sputnik . Дмитрий Коробейников / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الإيطالي
العلم الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Дмитрий Коробейников
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قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية يثير العديد من التساؤلات ونتائجه غامضة.
وأضاف وزير الدفاع في مقابلة تلفزيونية: "ما سيحدث في الأسابيع المقبلة لا يمكن التنبؤ به الآن ... تتمتع روسيا بالتفوق من ناحية حجم الجيش والمعدات العسكرية. وهذه المحاولة الأوكرانية لاستعادة الأراضي مليئة بالأسئلة والشكوك، والأوكرانيون أنفسهم يفهمون ذلك. لهذا السبب يطلبون الطائرات".

وأكد الوزير: "إضافة إلى ذلك، قامت القوات المسلحة الروسية ببناء خط دفاعي قوي في المناطق الواقعة في منطقة الصراع".

وبحسب كروسيتو فإن أسهل طريقة لتحقيق السلام هي إظهار استحالة الانتصار لمن يطالب به (يقصد مساعدة الغرب لنظام كييف).
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
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10:04 GMT
وبحسب وزير الدفاع، لا يمكن أن تبدأ المفاوضات بين الأطراف المتنازعة إلا بعد وقف إطلاق النار، وفي الوضع الحالي، بعد تدمير سد محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية، أصبحت مهام الجيش الأوكراني أكثر تعقيدا وتمديدا للإطار الزمني.
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