https://sputnikarabic.ae/20230611/الأهلي-المصري-يفوز-بدوري-أبطال-إفريقيا-للمرة-الحادية-عشرة-في-تاريخه-1078013926.html
الأهلي المصري يفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه
الأهلي المصري يفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه
فاز النادي الأهلي المصري، ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T21:03+0000
2023-06-11T21:03+0000
2023-06-11T21:34+0000
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وتقدم الوداد بهدف في الدقيقة 27 عن طريق يحيى عطية الله، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78.وكان الأهلي قد هزم الفريق البيضاوي ذهابا (2-1) باستاد القاهرة، الأحد الماضي.ويعد هذا النهائي، الثالث بين الوداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد نسختي 2017 و2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, أخبار مصر الآن
رياضة, منوعات, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, أخبار مصر الآن
الأهلي المصري يفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه
21:03 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 11.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
فاز النادي الأهلي المصري، ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليكون مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 2 للفريق المصري.
وتقدم الوداد بهدف في الدقيقة 27 عن طريق يحيى عطية الله، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي
في الدقيقة 78.
وكان الأهلي قد هزم الفريق البيضاوي ذهابا (2-1) باستاد القاهرة، الأحد الماضي.
ويعد هذا النهائي، الثالث بين الوداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد نسختي 2017 و2022.