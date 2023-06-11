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https://sputnikarabic.ae/20230611/الأهلي-المصري-يفوز-بدوري-أبطال-إفريقيا-للمرة-الحادية-عشرة-في-تاريخه-1078013926.html
الأهلي المصري يفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه
الأهلي المصري يفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه
فاز النادي الأهلي المصري، ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T21:03+0000
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وتقدم الوداد بهدف في الدقيقة 27 عن طريق يحيى عطية الله، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78.وكان الأهلي قد هزم الفريق البيضاوي ذهابا (2-1) باستاد القاهرة، الأحد الماضي.ويعد هذا النهائي، الثالث بين الوداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد نسختي 2017 و2022.
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رياضة, منوعات, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, أخبار مصر الآن
رياضة, منوعات, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, أخبار مصر الآن

الأهلي المصري يفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه

21:03 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 11.06.2023)
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Karim Tibi
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يتبع
فاز النادي الأهلي المصري، ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليكون مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 2 للفريق المصري.
وتقدم الوداد بهدف في الدقيقة 27 عن طريق يحيى عطية الله، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78.
وكان الأهلي قد هزم الفريق البيضاوي ذهابا (2-1) باستاد القاهرة، الأحد الماضي.
ويعد هذا النهائي، الثالث بين الوداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد نسختي 2017 و2022.
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