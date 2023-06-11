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https://sputnikarabic.ae/20230611/الإكوادور-فيديو-للاعب-يعتدي-على-حكم-بنطحة-في-وجهه-أسقطته-أرضا-1078011791.html
الإكوادور... فيديو للاعب يعتدي على حكم بنطحة في وجهه أسقطته أرضا
الإكوادور... فيديو للاعب يعتدي على حكم بنطحة في وجهه أسقطته أرضا
انتشرت ضجة كبيرة في الإكوادور بعدما اعتدى لاعب كرة قدم على حكم خلال إحدى مباريات الدوري الإكوادوري للدرجة الأولى. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T18:13+0000
2023-06-11T18:13+0000
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وجرت المباراة بين أتلتيكو ليبرتاد وتيكنيكو يونيفيرسيتاريو وشهدت 5 حالات طرد، لكن أسوأ ما حدث كان من المدافع روبيرتو لوزاراغا الذي وجه نطحة للحكم بعدما رفع البطاقة الحمراء له بسبب اعتراضاته المتكررة، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.وسقط الحكم، الذي لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، لكنه تمكن من إكمال المباراة بمساعدة الطاقم التحكيمي. وسيتعرض لازاراغا لعقوبة قاسية من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإكوادوري لكرة القدم لتورطه في الاعتداء على الحكم.وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو ليبرتاد على تيكنيكو يونيفيرسيتاريو بنتيجة 1- صفر سجله اللاعب إليان كارابالي قبل ست دقايق من نهاية الوقت الأصلي.وتجمد رصيد الفريق الخاسر عند 15 نقطة وضعته في المركز العاشر في جدول الترتيب بينما رفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة ساعدته على ترك مؤخرة الترتيب ليرتقي إلى المركز الرابع عشر.
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رياضة, نادي الفيديو, الأخبار, منوعات
رياضة, نادي الفيديو, الأخبار, منوعات

الإكوادور... فيديو للاعب يعتدي على حكم بنطحة في وجهه أسقطته أرضا

18:13 GMT 11.06.2023
© AFP 2023 / Rodrigo Buendia احتفل مشجعو كرة القدم في الإكوادور وهم يشاهدون البث المباشر للمباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022 بين قطر والإكوادور ، في كيتو في 20 نوفمبر 2022.
احتفل مشجعو كرة القدم في الإكوادور وهم يشاهدون البث المباشر للمباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022 بين قطر والإكوادور ، في كيتو في 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023 / Rodrigo Buendia
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انتشرت ضجة كبيرة في الإكوادور بعدما اعتدى لاعب كرة قدم على حكم خلال إحدى مباريات الدوري الإكوادوري للدرجة الأولى.
وجرت المباراة بين أتلتيكو ليبرتاد وتيكنيكو يونيفيرسيتاريو وشهدت 5 حالات طرد، لكن أسوأ ما حدث كان من المدافع روبيرتو لوزاراغا الذي وجه نطحة للحكم بعدما رفع البطاقة الحمراء له بسبب اعتراضاته المتكررة، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وسقط الحكم، الذي لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، لكنه تمكن من إكمال المباراة بمساعدة الطاقم التحكيمي. وسيتعرض لازاراغا لعقوبة قاسية من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإكوادوري لكرة القدم لتورطه في الاعتداء على الحكم.
وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو ليبرتاد على تيكنيكو يونيفيرسيتاريو بنتيجة 1- صفر سجله اللاعب إليان كارابالي قبل ست دقايق من نهاية الوقت الأصلي.
وتجمد رصيد الفريق الخاسر عند 15 نقطة وضعته في المركز العاشر في جدول الترتيب بينما رفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة ساعدته على ترك مؤخرة الترتيب ليرتقي إلى المركز الرابع عشر.
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