عربي
https://sputnikarabic.ae/20230611/الاتحاد-الأوروبي-مستعدون-لمنح-تونس-حزمة-مساعدات-بنحو-مليار-دولار-1077998953.html
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمنح تونس حزمة مساعدات بنحو مليار دولار
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمنح تونس حزمة مساعدات بنحو مليار دولار
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ‏حزمة من المساعدات المالية لتونس، تصل لأكثر من مليار دولار... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T12:45+0000
2023-06-11T12:45+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2805:1577_1920x0_80_0_0_82b0466697af4da4aa3811fa183a64b4.jpg
جاء ذلك خلال محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، في تونس، مع فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.وقدم الزعماء الأوروبيون الثلاثة خلال محادثاتهم، حزمة استثمارية كبيرة، ووعدوا ببذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتمكينها من تخفيف أزمتها المالية الحادة، وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.وقال زعماء الاتحاد الأوروبي، إنهم مستعدون لتعبئة ما يصل إلى 900 مليون يورو (مليار دولار أمريكي) للمساعدة المالية لتونس، بمجرد التوصل إلى الاتفاق الضروري مع صندوق النقد الدولي.وأشار بيان الزعماء الأوروبيون الثلاثة، إلى أن اللقاء مع الرئيس التونسية، تطرق إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وشراكة الطاقة المستدامة، والتعاون في مجال الهجرة.من ناحيتها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، عن ارتياحها للبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الناتج عن المحادثات مع الرئيس التونسي، قيس سعيد.وقال ميلوني: "نشعر بارتياح بالغ للبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس الذي اعتمد اليوم، إنها خطوة مهمة للغاية".يشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس حتى الآن بشأن القرض، بسبب إحجام قيس سعيد عن الموافقة على الإصلاحات التي طلبها الصندوق من منحه القرض.وجاء لقاء الزعماء الأوروبيون الثلاثة بالرئيس التونسي، قيس سعيد، بعد أن صرح، أمس السبت، بأنه لا يمكن حل أزمة المهاجرين على حساب تونس، مؤكدا أن أي حل يجب أن يكون له دوافع إنسانية وأن يكونا حلا قانونيا يشارك فيه الجميع.وقال سعيد إن تونس لا تقبل أن يتم معاملة أي شخص معاملة غير إنسانية وأنه يجب أن يكون هناك وضع قانوني لكل من يأتي إلى تونس.ووصف الرئيس التونسي المهاجرين بأنهم ضحايا لنظام عالمي يتعامل مع أزمة الهجرة ومن يعانون منها كأرقام.
https://sputnikarabic.ae/20210504/وكالة-تونس-تخطط-لإلغاء-الدعم-نهائيا-من-أجل-الحصول-على-قرض-صندوق-النقد-1048879808.html
https://sputnikarabic.ae/20230319/خوفا-من-غزو-المهاجرين-إيطاليا-تدعو-النقد-الدولي-إلى-الإفراج-عن-قرض-تونس-1074929114.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072385703_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_488b2fb8cb8501dd771fb525989e53c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمنح تونس حزمة مساعدات بنحو مليار دولار

12:45 GMT 11.06.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
© Sputnik . Rodion Proca
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ‏حزمة من المساعدات المالية لتونس، تصل لأكثر من مليار دولار أمريكي.‏
جاء ذلك خلال محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، في تونس، مع فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.
وقدم الزعماء الأوروبيون الثلاثة خلال محادثاتهم، حزمة استثمارية كبيرة، ووعدوا ببذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتمكينها من تخفيف أزمتها المالية الحادة، وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2021
وكالة: تونس تخطط لإلغاء الدعم نهائيا من أجل الحصول على قرض صندوق النقد
4 مايو 2021, 18:21 GMT
وقال زعماء الاتحاد الأوروبي، إنهم مستعدون لتعبئة ما يصل إلى 900 مليون يورو (مليار دولار أمريكي) للمساعدة المالية لتونس، بمجرد التوصل إلى الاتفاق الضروري مع صندوق النقد الدولي.
وأشار بيان الزعماء الأوروبيون الثلاثة، إلى أن اللقاء مع الرئيس التونسية، تطرق إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وشراكة الطاقة المستدامة، والتعاون في مجال الهجرة.
من ناحيتها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، عن ارتياحها للبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الناتج عن المحادثات مع الرئيس التونسي، قيس سعيد.
وقال ميلوني: "نشعر بارتياح بالغ للبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس الذي اعتمد اليوم، إنها خطوة مهمة للغاية".
أنطونيو تاجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
خوفا من "غزو المهاجرين".. إيطاليا تدعو "النقد الدولي" إلى الإفراج عن قرض تونس
19 مارس, 20:50 GMT
يشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس حتى الآن بشأن القرض، بسبب إحجام قيس سعيد عن الموافقة على الإصلاحات التي طلبها الصندوق من منحه القرض.
وجاء لقاء الزعماء الأوروبيون الثلاثة بالرئيس التونسي، قيس سعيد، بعد أن صرح، أمس السبت، بأنه لا يمكن حل أزمة المهاجرين على حساب تونس، مؤكدا أن أي حل يجب أن يكون له دوافع إنسانية وأن يكونا حلا قانونيا يشارك فيه الجميع.
وقال سعيد إن تونس لا تقبل أن يتم معاملة أي شخص معاملة غير إنسانية وأنه يجب أن يكون هناك وضع قانوني لكل من يأتي إلى تونس.
ووصف الرئيس التونسي المهاجرين بأنهم ضحايا لنظام عالمي يتعامل مع أزمة الهجرة ومن يعانون منها كأرقام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала