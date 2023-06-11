https://sputnikarabic.ae/20230611/قيس-سعيد-لا-يمكن-حل-أزمة-المهاجرين-على-حساب-تونس-1077992142.html

قيس سعيد: لا يمكن حل أزمة المهاجرين على حساب تونس

قيس سعيد: لا يمكن حل أزمة المهاجرين على حساب تونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا يمكن حل أزمة المهاجرين على حساب تونس، مؤكدا أن أي حل يجب أن يكون له دوافع إنسانية وأن يكونا حلا قانونيا يشارك فيه الجميع. 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T09:36+0000

2023-06-11T09:36+0000

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جاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة صفاقس، يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "ماب"، التي أوضحت أن الزيارة تناولت أوضاع المهاجرين وبحث العديد من الأزمات التي تواجه المواطنيين التونسيين فيها.وقال سعيد إن تونس لا تقبل أن يتم معاملة أي شخص معاملة غير إنسانية وأنه يجب أن يكون هناك وضع قانوني لكل من يأتي إلى تونس.ووصف الرئيس التونسي المهاجرين بأنهم ضحايا لنظام عالمي يتعامل مع أزمة الهجرة ومن يعانون منها كأرقام.وتابع: "هذه أوضاع غير إنسانية ويجب وضع حد لها، لكن الدولة التونسية لا يمكن أن تقوم بدور الحارس لدول أخرى فيما يتعلق بهذه الأزمة".وانتقد الرئيس التونسي المجتمع الدولي ومن وصفهم بـ"دعاة حقوق الإنسان"، مؤكدا أنه لا يوجد أي إنسان يقبل بما يتعرض له المهاجرين من أوضاع غير إنسانية.ونشر حساب الرئاسة التونسية على "تويتر" صورا ترصد جانبا من زيارة سعيد إلى صفاقس، بعضها يظهر فيه وهو يداعب رضيع من أبناء المهاجرين.وخلال الربع الأول من العام الجاري، شهدت تونس زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين العابرين إلى جنوب أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا، وتشير البيانات إلى أن أكثر من 24 ألف شخص وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس منذ مطلع العام بداية مايو/ أيار الماضي بمعدل 200 شخص يوميا وبزيادة تفوق نسبة 1000في المئة مقارنة بـ2201 وافد في نفس الفترة من العام الماضي.

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