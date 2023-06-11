https://sputnikarabic.ae/20230611/اليمن-مقتل-جنديين-وإصابة-3-إثر-هجوم-لـ-القاعدة-في-محافظة-شبوة-1077987305.html
اليمن.. مقتل جنديين وإصابة 3 إثر هجوم لـ "القاعدة" في محافظة شبوة
اليمن.. مقتل جنديين وإصابة 3 إثر هجوم لـ "القاعدة" في محافظة شبوة
قُتل وأصيب خمسة جنود يمنيين، اليوم الأحد، إثر هجوم شنه تنظيم القاعدة (محظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T00:42+0000
2023-06-11T00:42+0000
2023-06-11T00:42+0000
الجيش اليمني
مقتل جنود
الحرب على اليمن
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن سيارة مفخخة لـ "القاعدة" هاجمت حاجز تفتيش للواء الأول بـ "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد جنوب مدينة عتق مركز المحافظة، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.ويأتي الهجوم بعد أيام من هجوم جوي منسوب لـ "القاعدة"، استهدف في 23 مايو الماضي، موقعاً لقوات اللواء الأول بـ"قوات دفاع شبوة" في منطقة المصينعة ذاتها، أسفر عن إصابة أركان حرب اللواء المقدم أحمد محسن السليماني و3 من مرافقيه، حسب ما أفاد حينها مصدر حكومي يمني لـ "سبوتنيك".وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في البلد العربي منذ 8 أعوام.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230601/أنصار-الله-تهدد-باستهداف-الموانئ-السعودية-وخطط-التطوير-الاقتصادي-في-المملكة-1077642984.html
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الجيش اليمني, مقتل جنود, الحرب على اليمن, العالم العربي
الجيش اليمني, مقتل جنود, الحرب على اليمن, العالم العربي
اليمن.. مقتل جنديين وإصابة 3 إثر هجوم لـ "القاعدة" في محافظة شبوة
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قُتل وأصيب خمسة جنود يمنيين، اليوم الأحد، إثر هجوم شنه تنظيم القاعدة (محظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن سيارة مفخخة لـ "القاعدة" هاجمت حاجز تفتيش للواء الأول بـ "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد جنوب مدينة عتق مركز المحافظة، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.
وأضاف المصدر، أن الهجوم أسفر أيضاً عن إعطاب عربة كانت تتمركز في الحاجز الأمني.
ويأتي الهجوم بعد أيام من هجوم جوي منسوب لـ "القاعدة"، استهدف في 23 مايو الماضي
، موقعاً لقوات اللواء الأول بـ"قوات دفاع شبوة" في منطقة المصينعة ذاتها، أسفر عن إصابة أركان حرب اللواء المقدم أحمد محسن السليماني و3 من مرافقيه، حسب ما أفاد حينها مصدر حكومي يمني لـ "سبوتنيك".
وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في البلد العربي منذ 8 أعوام.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.