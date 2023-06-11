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https://sputnikarabic.ae/20230611/باكستان-تعلن-وصول-أول-شحنة-نفط-خام-روسي-إلى-موانئها--1078012085.html
باكستان تعلن وصول أول شحنة نفط خام روسي إلى موانئها
باكستان تعلن وصول أول شحنة نفط خام روسي إلى موانئها
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، وصول الدفعة الأولى من النفط الروسي إلى ميناء كراتشي الباكستاني، وسيتم تفريغها يوم الإثنين. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T18:40+0000
2023-06-11T18:52+0000
روسيا
باكستان
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وكتب شريف على صفحته في "تويتر": "لقد أوفيت بواحد آخر من وعودي للأمة، ويسعدني أن أعلن أن الشحنة الأولى من النفط الخام الروسي بسعر مخفض وصلت إلى كراتشي وسيتم تفريغ النفط غدًا".وقال شريف: "اليوم هو يوم مهم"، وباكستان تتجه نحو "الازدهار والنمو الاقتصادي وأمن الطاقة".وتابع: "هذه أول شحنة نفط روسي على الإطلاق إلى باكستان وبداية لعلاقة جديدة بين باكستان وروسيا، وأحيي كل من ظلوا جزءًا من هذا المسعى الوطني وساهموا في جعل الوعد بواردات النفط الروسية واقعا".أعلنت وزارة الخارجية الروسية في نهاية مارس/ آذار الماضي، أن شركات روسية وباكستانية تعمل على موضوع إمدادات النفط الروسية، وتم التوصل إلى اتفاقيات أولية بشأن السعر، وتجري مناقشة شحن دفعة تجريبية من الوقود.
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روسيا, باكستان
روسيا, باكستان

باكستان تعلن وصول أول شحنة نفط خام روسي إلى موانئها

18:40 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 18:52 GMT 11.06.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط في مجمع "شيسخاريس" للترانزيت في إقليم كراسنودار الروسية
ناقلة نفط في مجمع شيسخاريس للترانزيت في إقليم كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، وصول الدفعة الأولى من النفط الروسي إلى ميناء كراتشي الباكستاني، وسيتم تفريغها يوم الإثنين.
وكتب شريف على صفحته في "تويتر": "لقد أوفيت بواحد آخر من وعودي للأمة، ويسعدني أن أعلن أن الشحنة الأولى من النفط الخام الروسي بسعر مخفض وصلت إلى كراتشي وسيتم تفريغ النفط غدًا".
وقال شريف: "اليوم هو يوم مهم"، وباكستان تتجه نحو "الازدهار والنمو الاقتصادي وأمن الطاقة".
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وتابع: "هذه أول شحنة نفط روسي على الإطلاق إلى باكستان وبداية لعلاقة جديدة بين باكستان وروسيا، وأحيي كل من ظلوا جزءًا من هذا المسعى الوطني وساهموا في جعل الوعد بواردات النفط الروسية واقعا".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في نهاية مارس/ آذار الماضي، أن شركات روسية وباكستانية تعمل على موضوع إمدادات النفط الروسية، وتم التوصل إلى اتفاقيات أولية بشأن السعر، وتجري مناقشة شحن دفعة تجريبية من الوقود.
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