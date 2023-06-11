https://sputnikarabic.ae/20230611/بيسكوف-رعاة-نظام-كييف-لا-يسمحون-له-بالانخراط-في-مفاوضات-مع-روسيا-1077992969.html

بيسكوف: رعاة نظام كييف لا يسمحون له بالانخراط في مفاوضات مع روسيا

بيسكوف: رعاة نظام كييف لا يسمحون له بالانخراط في مفاوضات مع روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن أسياد النظام الأوكراني لا يسمحون له ببدء مفاوضات مع روسيا. 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T09:51+0000

2023-06-11T09:51+0000

2023-06-11T09:51+0000

روسيا

العالم

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أفاد بيسكوف بأن "رعاة النظام الأوكراني لا يسمحون له بالبدء في مفاوضات مع روسيا، وروسيا ترى عدم رغبة أوكرانيا وعدم استعدادها لإجراء حوار".وقال بيسكوف: "نرى، "أ" عدم رغبة النظام، "ب" عدم الاستعداد، "ج" عدم سماح الرعاة النظام له، من الممكن القول ذلك دون أي مراوغات دبلوماسية. لذلك الآن لا توجد شروط مسبقة للمفاوضات".وفي وقت سابق، صرح بيسكوف بأن هناك حربا تخاض على جميع الجبهات ضد روسيا، ويجب على موسكو أن تحافظ على الرصانة والهدوء والقوة وأن تفعل ما يناسب مصالحها.وأكد بيسكوف أن "الدول الغربية تتعدى على ما كان يعتبر مقدسًا تمامًا وكل هذه الأسس التي لا تتزعزع تتداعى تحت أقدام ممثلي الغرب الجماعي"، مضيقا بالقول "يجب ألا نستسلم للمشاعر ويجب أن نظل متيقظين ومركزين وأقوياء. ونفعل ما هو مفيد لنا ما يناسب مصالحنا وأن نكون صارمين، ولكن منفتحين للتعبير بوضوح عن مخاوفنا".

https://sputnikarabic.ae/20230611/بوتين-الجبهة-الشعبية-لها-دور-رئيسي-في-دعم-الجنود-المشاركين-في-العملية-العسكرية--1077991830.html

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