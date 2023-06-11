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https://sputnikarabic.ae/20230611/دراسة-حديثة-تكشف-أن-فقدان-الوزن-يقلل-من-شيخوخة-الدماغ-1078007257.html
دراسة حديثة تكشف أن فقدان الوزن يقلل من شيخوخة الدماغ
دراسة حديثة تكشف أن فقدان الوزن يقلل من شيخوخة الدماغ
أظهرت دراسة طبية حديثة أن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من شيخوخة الدماغ، مما يؤكد أهمية النمط الغذائي الصحي على صحة الدماغ. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T15:48+0000
2023-06-11T15:48+0000
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وقام باحثون في إسرائيل، بدراسة تأثير فقدان الوزن على صحة الدماغ خلال تجربة استمرت 18 شهرا على أشخاص خضعوا لنمط غذائي صحي يعتمد بشكل أساسي على الخضار والفواكه ويقلل من الأطعمة المصنعة، وبعد تلك الفترة، تم قياس عمر الدماغ لدى المشاركين.وشملت الدراسة،المنشورة على مجلة "elife"، أكثر من 100 شخص وكانوا يعانون من السمنة، وخلال 18 شهرًا خضعوا لبرنامج يهدف إلى تحسين مستويات النظام الغذائي والنشاط البدني. وتم إجراء فحص للدماغ للمشاركين في بداية البرنامج ونهايته.وأظهرت النتائج أن فقدان الوزن بنسبة 1% أدى إلى صغر عمر الدماغ بمقدار 9 أشهر، فيما وجد الباحثون، أن "تقليل الأطعمة المصنعة والحلويات والمشروبات كان مرتبطًا بصغر عمر الدماغ".وخلص الباحثون إلى أن فقدان الوزن بعد تعديل النمط الحياتي يمكن أن يكون له تأثير مفيد على مسار شيخوخة الدماغ، مؤكدين أهمية النمط الحياتي الصحي، وخاصة تقليل الأطعمة المصنعة والحلويات والمشروبات، في الحفاظ على صحة الدماغ.وشاركت في الدراسة مراكز طبية، من بينها قسم العلوم المعرفية والدماغية في جامعة بن غوريون الإسرائيلية، وكلية العلوم الصحية في جامعة بن غوريون، وقسم الطب الباطني في مركز حاييم شيبا الطبي.
https://sputnikarabic.ae/20230522/دراسة-حديثة-تكشف-تأثيرات-إيجابية-على-أذهان-الذين-أجروا-جراحات-لإنقاص-الوزن--1077298240.html
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الصحة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منوعات, الأخبار
الصحة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منوعات, الأخبار

دراسة حديثة تكشف أن فقدان الوزن يقلل من شيخوخة الدماغ

15:48 GMT 11.06.2023
© flickr.com / Ars Electronicaسرطان الدماغ
سرطان الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© flickr.com / Ars Electronica
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أظهرت دراسة طبية حديثة أن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من شيخوخة الدماغ، مما يؤكد أهمية النمط الغذائي الصحي على صحة الدماغ.
وقام باحثون في إسرائيل، بدراسة تأثير فقدان الوزن على صحة الدماغ خلال تجربة استمرت 18 شهرا على أشخاص خضعوا لنمط غذائي صحي يعتمد بشكل أساسي على الخضار والفواكه ويقلل من الأطعمة المصنعة، وبعد تلك الفترة، تم قياس عمر الدماغ لدى المشاركين.
وشملت الدراسة،المنشورة على مجلة "elife"، أكثر من 100 شخص وكانوا يعانون من السمنة، وخلال 18 شهرًا خضعوا لبرنامج يهدف إلى تحسين مستويات النظام الغذائي والنشاط البدني. وتم إجراء فحص للدماغ للمشاركين في بداية البرنامج ونهايته.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
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دراسة حديثة تكشف تأثيرات إيجابية على أذهان الذين أجروا جراحات لإنقاص الوزن
22 مايو, 05:28 GMT
وأظهرت النتائج أن فقدان الوزن بنسبة 1% أدى إلى صغر عمر الدماغ بمقدار 9 أشهر، فيما وجد الباحثون، أن "تقليل الأطعمة المصنعة والحلويات والمشروبات كان مرتبطًا بصغر عمر الدماغ".
وخلص الباحثون إلى أن فقدان الوزن بعد تعديل النمط الحياتي يمكن أن يكون له تأثير مفيد على مسار شيخوخة الدماغ، مؤكدين أهمية النمط الحياتي الصحي، وخاصة تقليل الأطعمة المصنعة والحلويات والمشروبات، في الحفاظ على صحة الدماغ.
وشاركت في الدراسة مراكز طبية، من بينها قسم العلوم المعرفية والدماغية في جامعة بن غوريون الإسرائيلية، وكلية العلوم الصحية في جامعة بن غوريون، وقسم الطب الباطني في مركز حاييم شيبا الطبي.
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