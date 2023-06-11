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شرطة اسكتلندا تلقي القبض على رئيسة الحكومة السابقة
شرطة اسكتلندا تلقي القبض على رئيسة الحكومة السابقة
ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على نيكولا ستيرغن، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، ضمن تحقيقات جارية حول أموال الحزب. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T15:32+0000
2023-06-11T15:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "إس. تي. في" الاسكتلندية، اليوم الأحد: "تم القبض على رئيسة الحكومة السابقة لاسكتلندا نيكولا ستيرغن وسط تحقيقات الشرطة الجارية في الشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي".وأكد بيان شرطة اسكتلندا، أن امرأة تبلغ من العمر 52 عاما تم احتجازها كمشتبه به على صلة بالتحقيق.وجاء في البيان أنه "تم القبض عليها في تهم تتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي".
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, أخبار اسكتلندا, الأخبار

شرطة اسكتلندا تلقي القبض على رئيسة الحكومة السابقة

15:32 GMT 11.06.2023
© AFP 2023نيكولا ستيرغن رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة
نيكولا ستيرغن رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023
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ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على نيكولا ستيرغن، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، ضمن تحقيقات جارية حول أموال الحزب.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "إس. تي. في" الاسكتلندية، اليوم الأحد: "تم القبض على رئيسة الحكومة السابقة لاسكتلندا نيكولا ستيرغن وسط تحقيقات الشرطة الجارية في الشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي".
حمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
وسط خلاف حزبي.. حمزة يوسف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لحكومة اسكتلندا
29 مارس, 20:48 GMT
وأكد بيان شرطة اسكتلندا، أن امرأة تبلغ من العمر 52 عاما تم احتجازها كمشتبه به على صلة بالتحقيق.
وجاء في البيان أنه "تم القبض عليها في تهم تتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي".
© Sputnikحمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا
حمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
حمزة يوسف... أول مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا
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