https://sputnikarabic.ae/20230611/شرطة-اسكتلندا-تلقي-القبض-على-رئيسة-الحكومة-السابقة-1078006364.html
شرطة اسكتلندا تلقي القبض على رئيسة الحكومة السابقة
شرطة اسكتلندا تلقي القبض على رئيسة الحكومة السابقة
ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على نيكولا ستيرغن، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، ضمن تحقيقات جارية حول أموال الحزب. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T15:32+0000
2023-06-11T15:32+0000
2023-06-11T15:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "إس. تي. في" الاسكتلندية، اليوم الأحد: "تم القبض على رئيسة الحكومة السابقة لاسكتلندا نيكولا ستيرغن وسط تحقيقات الشرطة الجارية في الشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي".وأكد بيان شرطة اسكتلندا، أن امرأة تبلغ من العمر 52 عاما تم احتجازها كمشتبه به على صلة بالتحقيق.وجاء في البيان أنه "تم القبض عليها في تهم تتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي".
https://sputnikarabic.ae/20230329/وسط-خلاف-حزبي-حمزة-يوسف-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسا-لحكومة-اسكتلندا-1075304226.html
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شرطة اسكتلندا تلقي القبض على رئيسة الحكومة السابقة
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ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على نيكولا ستيرغن، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، ضمن تحقيقات جارية حول أموال الحزب.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت قناة "إس. تي. في" الاسكتلندية، اليوم الأحد: "تم القبض على رئيسة الحكومة السابقة لاسكتلندا نيكولا ستيرغن وسط تحقيقات الشرطة الجارية في الشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي".
وأكد بيان شرطة اسكتلندا
، أن امرأة تبلغ من العمر 52 عاما تم احتجازها كمشتبه به على صلة بالتحقيق.
وجاء في البيان أنه "تم القبض عليها في تهم تتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي".