https://sputnikarabic.ae/20230328/البرلمان-الإسكتلندي-يصادق-على-تعيين-حمزة-يوسف-رئيسا-للوزراء-1075245918.html
البرلمان الإسكتلندي يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء
البرلمان الإسكتلندي يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء
صادق البرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، على تعيين زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي المعين حديثًا، حمزة يوسف، رئيسا للوزراء ليصبح أول مسلم يتولى المنصب. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T14:57+0000
2023-03-28T14:57+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "ذا سكوتسمان" المحلية فقد "فاز حمزة يوسف، بـ 71 صوتًا ليتم تعيينه رسميًا خلفًا لنيكولا ستورجون، وذلك بفضل دعم حزب الخضر الاسكتلندي".وأصبح يوسف سادس رئيس وزراء في اسكتلندا والأول من خلفية أقلية عرقية وهو أيضًا أصغر وزير، في السابعة والثلاثين من عمره، وأول مسلم يقود حزبًا كبيرًا في المملكة المتحدة.وفاز حمزة يوسف بزعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، في وقت سابق، بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا.
https://sputnikarabic.ae/20221123/القضاء-البريطاني-يقضي-بعدم-أحقية-اسكتلندا-في-التصويت-على-الاستقلال-1070468233.html
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أخبار اسكتلندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البرلمان الإسكتلندي يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء
14:57 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
صادق البرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، على تعيين زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي المعين حديثًا، حمزة يوسف، رئيسا للوزراء ليصبح أول مسلم يتولى المنصب.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "ذا سكوتسمان" المحلية فقد "فاز حمزة يوسف، بـ 71 صوتًا ليتم تعيينه رسميًا خلفًا لنيكولا ستورجون، وذلك بفضل دعم حزب الخضر الاسكتلندي".
23 نوفمبر 2022, 11:43 GMT
وأصبح يوسف سادس رئيس وزراء في اسكتلندا
والأول من خلفية أقلية عرقية وهو أيضًا أصغر وزير، في السابعة والثلاثين من عمره، وأول مسلم يقود حزبًا كبيرًا في المملكة المتحدة.
وفاز حمزة يوسف بزعامة الحزب الوطني الأسكتلندي
، في وقت سابق، بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا.