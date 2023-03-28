https://sputnikarabic.ae/20230328/البرلمان-الإسكتلندي-يصادق-على-تعيين-حمزة-يوسف-رئيسا-للوزراء-1075245918.html

البرلمان الإسكتلندي يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء

البرلمان الإسكتلندي يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء

صادق البرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، على تعيين زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي المعين حديثًا، حمزة يوسف، رئيسا للوزراء ليصبح أول مسلم يتولى المنصب. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T14:57+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "ذا سكوتسمان" المحلية فقد "فاز حمزة يوسف، بـ 71 صوتًا ليتم تعيينه رسميًا خلفًا لنيكولا ستورجون، وذلك بفضل دعم حزب الخضر الاسكتلندي".وأصبح يوسف سادس رئيس وزراء في اسكتلندا والأول من خلفية أقلية عرقية وهو أيضًا أصغر وزير، في السابعة والثلاثين من عمره، وأول مسلم يقود حزبًا كبيرًا في المملكة المتحدة.وفاز حمزة يوسف بزعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، في وقت سابق، بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا.

https://sputnikarabic.ae/20221123/القضاء-البريطاني-يقضي-بعدم-أحقية-اسكتلندا-في-التصويت-على-الاستقلال-1070468233.html

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