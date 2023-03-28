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https://sputnikarabic.ae/20230328/البرلمان-الإسكتلندي-يصادق-على-تعيين-حمزة-يوسف-رئيسا-للوزراء-1075245918.html
البرلمان الإسكتلندي يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء
البرلمان الإسكتلندي يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء
صادق البرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، على تعيين زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي المعين حديثًا، حمزة يوسف، رئيسا للوزراء ليصبح أول مسلم يتولى المنصب. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T14:57+0000
2023-03-28T15:05+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "ذا سكوتسمان" المحلية فقد "فاز حمزة يوسف، بـ 71 صوتًا ليتم تعيينه رسميًا خلفًا لنيكولا ستورجون، وذلك بفضل دعم حزب الخضر الاسكتلندي".وأصبح يوسف سادس رئيس وزراء في اسكتلندا والأول من خلفية أقلية عرقية وهو أيضًا أصغر وزير، في السابعة والثلاثين من عمره، وأول مسلم يقود حزبًا كبيرًا في المملكة المتحدة.وفاز حمزة يوسف بزعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، في وقت سابق، بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا.
https://sputnikarabic.ae/20221123/القضاء-البريطاني-يقضي-بعدم-أحقية-اسكتلندا-في-التصويت-على-الاستقلال-1070468233.html
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أخبار اسكتلندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

البرلمان الإسكتلندي يصادق على تعيين حمزة يوسف رئيسا للوزراء

14:57 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 28.03.2023)
© AFP 2023 / Oli Scarffتم إطلاق التحية الملكية على قلعة إدنبرة من قبل فوج المدفعية الملكي 105، الذي يُقام بمناسبة الإعلان الرئيسي للملك تشارلز الثالث، في إدنبرة، اسكتلندا في إنجلترا، 10 سبتمبر 2022.
تم إطلاق التحية الملكية على قلعة إدنبرة من قبل فوج المدفعية الملكي 105، الذي يُقام بمناسبة الإعلان الرئيسي للملك تشارلز الثالث، في إدنبرة، اسكتلندا في إنجلترا، 10 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / Oli Scarff
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صادق البرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، على تعيين زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي المعين حديثًا، حمزة يوسف، رئيسا للوزراء ليصبح أول مسلم يتولى المنصب.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "ذا سكوتسمان" المحلية فقد "فاز حمزة يوسف، بـ 71 صوتًا ليتم تعيينه رسميًا خلفًا لنيكولا ستورجون، وذلك بفضل دعم حزب الخضر الاسكتلندي".
إدنبرة ، اسكتلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
القضاء البريطاني يقضي بعدم أحقية اسكتلندا في التصويت على الاستقلال
23 نوفمبر 2022, 11:43 GMT
وأصبح يوسف سادس رئيس وزراء في اسكتلندا والأول من خلفية أقلية عرقية وهو أيضًا أصغر وزير، في السابعة والثلاثين من عمره، وأول مسلم يقود حزبًا كبيرًا في المملكة المتحدة.
وفاز حمزة يوسف بزعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، في وقت سابق، بعد حصوله على 26 ألفا و32 صوتا متغلبا على منافسته كيت فوربس التي حصلت على 23 ألفا و890 صوتا.
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